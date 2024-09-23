Этот простой пирог готовится на сковороде с использованием лаваша.
На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова добавила, благодаря яблокам, абрикосам и клюкве, пирог получается ароматным и сочным.
Ингредиенты:
- Лаваш — 200 г
- Яблоки — 700 г
- Абрикосы — 300 г
- Сахар — 80 г
- Топлёное масло — 50 г
- Клюква — 100 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Для заливки:
- Яйца — 5 шт.
- Сметана (15−20%) — 200 г
Нарежьте лаваш треугольными полосками. Яблоки нарежьте тонкими слайсами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Поставьте их на огонь со сливочным маслом и сахаром, тушите 10−15 минут, чтобы выпарилась лишняя влага. Смажьте сковороду топлёным маслом.
Смешайте яйца со сметаной и добавьте ванильный сахар.Выложите 1/3 часть нарезанного лаваша на дно сковороды.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, сверху равномерно распределите все яблоки и 1/3 заливки, разровняйте. Далее выложите слой нарезанного лаваша, затем распределите абрикосы и снова накройте лавашем.
Залейте оставшейся заливкой. Готовьте пирог на минимальном огне под закрытой крышкой 20−25 минут.
Затем накройте пирог пергаментом и осторожно переверните на крышку. Поместите пирог обратно на сковороду и готовьте ещё 5−10 минут, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
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