Сьогодні, 8 вересня, у Кропивницькому через аварію на водопровідній мережі обмежили водопостачання в кількох житлових будинках. Подачу води припинили з 07:50.

Відключення світла в Кропивницькому цього тижня доповнилося ще однією комунальною проблемою: 8 вересня у місті обмежили подачу води. Про це повідомили у водоканалі, передає Златопіль.

Аварійну ситуацію зафіксували на водопровідній мережі за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 4, корпус 2. Подачу води припинили з 07:50, одразу після виявлення пошкодження, щоб уникнути затоплення території та швидше розпочати ремонтні роботи.

На час усунення аварії без водопостачання залишилися будинки за такими адресами:

вулиця Героїв-рятувальників, будинки № 4–12;

вулиця Віктора Френчка, будинки № 3–11.

У водоканалі наголошують: водопостачання відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та радять мешканцям зробити необхідний запас води на час усунення аварії.

Що робити, якщо у вашому будинку немає води

Мешканцям зазначених будинків радять набрати воду для питних і побутових потреб. Якщо після завершення робіт вода так і не з'явилася або напір залишається слабким, варто звернутися до диспетчерської служби водоканалу. Також у перші хвилини після відновлення подачі воду рекомендують зливати, доки вона не стане прозорою.

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