Аварія на підземних комунікаціях тимчасово залишила без води жителів трьох вулиць Житомира. У КП «Житомирводоканал» розповіли, де саме призупинено водопостачання та коли його обіцяють відновити.

Безкоштовне житло для ВПО у Житомирській області — не єдина тема, яка цього тижня стосується містян: 8 вересня аварія на підземних мережах залишила без води одразу три вулиці Житомира.

Як повідомляє Перший житомирський інформаційний портал, комунальні служби були змушені тимчасово обмежити водопостачання через аварійну ситуацію, що виникла на підземних комунікаціях. Подачу води призупинили, поки фахівці усувають наслідки прориву.

Які вулиці залишилися без води

За інформацією КП «Житомирводоканал», наразі без водопостачання перебувають мешканці трьох вулиць:

вулиця Селецька — на ділянці від вулиці Вітрука до майдану Смолянського;

вулиця Огієнка — будинки № 7/4, 12 та 14;

вулиця Лук'яненка — будинок № 5.

Обмеження стосуються лише перелічених адрес — решта мікрорайонів міста й далі отримує воду у звичайному режимі. Перелік точних адрес комунальники оприлюднили, щоб житомиряни могли заздалегідь спланувати свої справи.

Коли обіцяють відновити водопостачання

Ремонтні бригади вже працюють на місці аварії. Подачу води до осель житомирян обіцяють відновити одразу після повного завершення аварійно-відновлювальних робіт.

Точний час завершення ремонту комунальники поки не називають, адже все залежить від складності пошкодження труб. Про відновлення водопостачання КП «Житомирводоканал» обіцяє повідомити офіційно.

Що робити, поки немає води

Мешканцям перелічених вулиць радять заздалегідь зробити запас води для побутових потреб. Після відновлення подачі варто дати воді стекти кілька хвилин, адже спершу вона може йти з домішками іржі. Якщо водопостачання відсутнє тривалий час, можна звертатися до диспетчерської служби КП «Житомирводоканал».

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