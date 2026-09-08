Грошова допомога для ВПО в Сумській області продовжує діяти: УВКБ ООН з квітня 2026 року перейшло на новий підхід до виплат, за яким підтримку отримують евакуйовані, постраждалі від обстрілів та найбільш вразливі переселенці. Сума залежить від категорії домогосподарства і становить від 2 000 до 12 300 гривень на особу.

Грошові виплати переселенцям на Сумщині мають оновлені правила. З квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від багатоцільової грошової допомоги до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Про оновлені умови програми повідомляється на офіційному сайті УВКБ ООН. Підтримку надають вразливим переселенцям, людям, які повернулися, та іншим категоріям населення для покриття базових потреб.

Оскільки Сумська область межує з Росією, тут діє програма ГДП 1 для мешканців у межах 0–50 км від кордону чи лінії фронту. Розмір виплати — 10 800 гривень на особу строком на шість місяців, і гроші можуть виплатити одним платежем.

Для евакуйованих передбачено 12 300 гривень на особу (ГДП 2) одноразово за три місяці — заяву слід подати протягом 45 днів після виїзду з небезпечної зони. Стільки ж — 12 300 гривень — отримують постраждалі від обстрілів за програмою ГДП 3.

Грошова допомога для ВПО в Сумській області за програмою ГДП 4 розрахована на тих, хто перебуває в переміщенні понад пів року, але не отримує державної допомоги на проживання. Їм нараховують 2 000 гривень щомісяця на дорослого та 3 000 гривень — на дитину чи особу з інвалідністю.

Окремо підтримку можуть отримати люди, які повернулися додому протягом останніх 12 місяців і прожили там щонайменше три місяці. Їм виплачують 3 600 гривень на місяць протягом трьох місяців — разом 10 800 гривень одним платежем.

Як оформити виплату

Заявки приймають партнери УВКБ ООН у центрах реєстрації R2P, які працюють і в Сумській області. Для реєстрації потрібні податковий номер, паспорт, довідка ВПО (за наявності), iBAN гривневого рахунку, свідоцтва про народження дітей і за потреби медичний висновок.

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