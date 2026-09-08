Учасниця бойових дій через суд оскаржила відмову Львівської міськради у допомозі на придбання житла. Суд скасував рішення комісії та зобов'язав виконком повторно розглянути заяву жінки.

Подорожчання продуктів у Львівській області змушує родини рахувати кожну гривню, а от питання житла для військових цими днями отримало важливий судовий прецедент. Львівський окружний адміністративний суд 1 вересня скасував відмову виконкому Львівської міськради учасниці бойових дій у матеріальній допомозі на придбання житла.

Про це повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на матеріали справи. Жінка ще в жовтні 2025 року звернулася до виконкому із заявою про матеріальну допомогу на придбання житла на умовах співфінансування. Наприкінці грудня комісія їй відмовила: мовляв, заявниця не належить до категорій, які мають право на таку підтримку.

Причина відмови виявилася суто формальною. Порядок допомоги поширюється зокрема на учасників бойових дій, які до повноліття мали статус дитини-сироти. Позивачка ж у дитинстві отримала інший статус — дитини, позбавленої батьківського піклування. У 2008 році її батьків позбавили батьківських прав, після чого вона перебувала на обліку служби у справах дітей Самбірської РДА, а з вересня 2012 року була на повному державному забезпеченні в дитячому будинку «Рідний дім» у селі Корналовичі.

Суд із такою логікою не погодився. У рішенні наголошують: законодавство гарантує державний захист як дітям-сиротам, так і дітям, позбавленим батьківського піклування. Обидві категорії мають право на пільги, забезпечення житлом або компенсацію за нього. Комісія, на думку суду, порушила принцип рівності та не врахувала всіх обставин справи.

У результаті суд повністю задовольнив позов: скасував рішення комісії від 30 грудня 2025 року та зобов'язав виконком Львівської міськради повторно розглянути заяву жінки з урахуванням висновків суду. Це не означає автоматичного призначення виплати — заявниця має дочекатися нового розгляду. Рішення суду ще можна оскаржити протягом 30 днів.

Як оскаржити відмову в допомозі на житло

Ця справа показує: формальну відмову у житлових програмах для військових можна оскаржити. Спрацював саме адміністративний позов — суд визнав рішення комісії протиправним і зобов'язав міськраду розглянути заяву повторно.

Тим, хто отримав відмову, варто взяти письмове рішення комісії чи виконкому, уважно перевірити підставу відмови та звернутися до окружного адміністративного суду. Рішення суду першої інстанції можна оскаржити в апеляції протягом 30 днів.

Крім програми співфінансування, для військових і ветеранів в Україні діють й інші механізми — житлові сертифікати, компенсація за оренду житла та пільгові кредити на придбання. Проте доступ до багатьох із них часто блокує саме формальна відмова на етапі комісії, як це сталося і в описаному випадку.

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