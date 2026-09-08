КП «Міськводоканал» 8 вересня припинив подачу води на кількох вулицях Сум через порив водомережі. Аварійні роботи тривають, час відновлення уточнюють.

Відключення води у Сумах у вівторок, 8 вересня, доповнилося аварійним поривом водомережі — частина будинків у місті залишилася без водопостачання.

Про припинення подачі води повідомили у КП «Міськводоканал». Для ліквідації пориву водомережі 8 вересня з 09:00 припинено подачу води до будинків за низкою адрес.

Без водопостачання, зокрема, опинилися будинки на вулиці Миколи Костомарова та вулиці Патона, а також на сусідніх вулицях у цьому районі. Точний перелік адрес комунальники ще уточнюють.

Аварійні роботи тривають. У водоканалі наголосили, що воду відновлять одразу після завершення ремонту — час залежатиме від складності пошкодження та стану мережі.

Що робити мешканцям на час відключення

На період аварійних робіт мешканцям зазначених вулиць радять зробити запас води для пиття та побутових потреб. Актуальну інформацію про відновлення подачі можна уточнити у КП «Міськводоканал» або на офіційних сторінках Сумської міської ради.

Нагадаємо, раніше в Сумах повідомляли про планові відключення води з 7 по 11 вересня, пов'язані з ремонтними роботами на мережах. Сьогоднішній порив став додатковим аварійним випадком.

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