У Харківській області жителі громад можуть безкоштовно пройти практичні навчання з тактичної медицини та домедичної допомоги — їх регулярно організовує громадська організація «Захист Держави».

Навчання тактичної медицини на Харківщині стануть доступними для всіх охочих — громадська організація «Захист Держави» регулярно проводить безкоштовні практичні заняття з домедичної допомоги для цивільних мешканців області.

Харківська область — прифронтовий регіон, де населені пункти регулярно зазнають російських обстрілів. Тому ситуація, коли до прибуття медиків допомогу постраждалому має надати звичайна людина, тут залишається цілком реальною, пише харківське видання «Думка».

Чого навчають на заняттях

Під час тренувань учасники опановують базові навички: оцінювати стан постраждалого, зупиняти критичні кровотечі, правильно накладати турнікет, діяти за різних видів травм та надавати допомогу до прибуття екстрених служб. Значну частину навчання відводять практиці, щоб людина не просто почула алгоритм дій, а самостійно його відпрацювала.

Керівник Харківського обласного осередку ГО «Захист Держави» Сергій Колесник наголошує: «Ми живемо у прифронтовому регіоні, і це наша реальність. Після обстрілу поруч із постраждалим першими часто опиняються не медики, а звичайні люди». В організації підкреслюють, що попередній досвід для участі не потрібен — заняття розраховані саме на те, щоб дати цивільним практичні навички для критичної ситуації.

Як записатися на заняття

Записатися на найближче навчання можуть жителі Харкова та області. Представники громад і колективів також можуть звернутися, щоб організувати окреме заняття для своїх мешканців чи працівників. Для участі потрібно попередньо зв'язатися з представниками ГО «Захист Держави»:

адреса: м. Харків, вул. Свободи, 4;

телефон: 0 (66) 004 13 99.

В організації планують розширювати географію таких навчань у Харківській області. Головна мета — щоб базові навички домедичної допомоги в прифронтовому регіоні стали доступними якомога більшій кількості людей.

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