У колишній школі в Бердичівському районі Житомирської області відкрили оновлене місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб. Прихисток розрахований на 30 ліжко-місць і повністю пристосований для людей з інвалідністю.

Безкоштовне житло та гуманітарна допомога для ВПО у Житомирі поповнилися ще одним прихистком — 4 вересня в області відкрили оновлене місце тимчасового проживання для переселенців, яке облаштували на базі колишньої школи.

Про це 7 вересня повідомила пресслужба представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області. Місце тимчасового проживання запрацювало в селі Терехове Семенівської сільської ради Бердичівського району.

Прихисток розрахований на 30 ліжко-місць і повністю відповідає принципам безбар'єрності та інклюзивності. Тут створили умови для комфортного проживання людей різного віку, зокрема й осіб з інвалідністю.

Хто відремонтував приміщення

Ремонт колишньої загальноосвітньої школи виконали за підтримки благодійного фонду «Рокада» Житомир. До відкриття оновленого місця тимчасового проживання долучилося й представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини в області.

У пресслужбі наголосили, що приміщення відремонтували, щоб люди, змушені залишити домівки через війну, отримали належні та комфортні умови проживання.

Скільки житла для ВПО створюють на Житомирщині

Новий прихисток — частина ширшої роботи із забезпечення переселенців житлом. Постановою Кабміну від 6 березня 2026 року Житомирській області виділили 19,48 млн грн субвенції на формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб у сільській місцевості.

У серпні 2026 року в Коростенському районі за ці кошти придбали 15 будинків для ВПО. А 20 серпня до Житомира евакуаційним потягом прибули 27 людей з Донеччини та Харківщини.

Куди звертатися переселенцям

Питання поселення до місць тимчасового проживання вирішують через органи місцевої влади та управління соціального захисту населення. Переселенцям, які шукають прихисток на Житомирщині, варто звертатися до сільської чи міської ради за місцем перебування або до представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини в області.

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