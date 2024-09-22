Готовится ленивая бризоль очень просто и быстро: фарш кладется между двумя вафельными коржами, обмакивается в кляр и жарится до аппетитной корочки.
Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Она рассказала, что это блюдо ее детства, и бабушка часто готовила его на праздничный стол.
Для приготовления ленивой бризоли нам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш – 500 г (шеф-повар использовала свинина-говядина)
- лук – 1 шт.
- вафельные коржи – 6 шт.
- яйца – 3 шт.
- молоко – 2-3 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
К фаршу добавим натертый на мелкой терке лук, солим, перчим и перемешиваем начинку до однородности. По желанию в начинку можно добавлять зелень, сыр или овощи.
На вафельный корж тоненьким слоем выкладываем мясную начинку, а сверху накрываем вторым коржом.
В миске смешиваем до однородности яйца и молоко.
"Если у Вас тоже были большие коржи, то режем их на несколько частей. Как раз они должны немного промокнуть от фарша и не будут сильно ломаться", – пояснила шеф-повар.
Также шеф-повар отметила, что есть уже порционные, маленькие вафельные коржи, они более удобны, потому что их не нужно резать, поэтому можете использовать их.
Каждую бризоль погружаем в яично-молочную смесь, выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом и жарим на среднем огне до золотистости с обеих сторон.
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