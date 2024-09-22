Ленивая бризоль – это популярное блюдо, о котором много украинцев забыло, оно состоит из вафельных коржей, сочной мясной начинки и кляра из яиц и молока.

Готовится ленивая бризоль очень просто и быстро: фарш кладется между двумя вафельными коржами, обмакивается в кляр и жарится до аппетитной корочки.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Она рассказала, что это блюдо ее детства, и бабушка часто готовила его на праздничный стол.

Для приготовления ленивой бризоли нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш – 500 г (шеф-повар использовала свинина-говядина)

лук – 1 шт.

вафельные коржи – 6 шт.

яйца – 3 шт.

молоко – 2-3 ст.л.

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

К фаршу добавим натертый на мелкой терке лук, солим, перчим и перемешиваем начинку до однородности. По желанию в начинку можно добавлять зелень, сыр или овощи.

На вафельный корж тоненьким слоем выкладываем мясную начинку, а сверху накрываем вторым коржом.

В миске смешиваем до однородности яйца и молоко.

"Если у Вас тоже были большие коржи, то режем их на несколько частей. Как раз они должны немного промокнуть от фарша и не будут сильно ломаться", – пояснила шеф-повар.

Также шеф-повар отметила, что есть уже порционные, маленькие вафельные коржи, они более удобны, потому что их не нужно резать, поэтому можете использовать их.

Каждую бризоль погружаем в яично-молочную смесь, выкладываем на разогретую сковороду с растительным маслом и жарим на среднем огне до золотистости с обеих сторон.

Последние новости Украины:

Маринованные помидоры без кожуры: гениальный рецепт от победителя "Мастер Шеф".

Рецепт идеального плова от звезды "Мастер Шеф": всегда вкусный и рассыпчатый.

Быстрые маринованные кабачки: рецепт вкусной закуски за считанные минуты.