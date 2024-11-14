Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, как сделать идеальную домашнюю колбаску, чтобы она не была слишком жирной или наоборот - очень сухой.

Победитель украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал, как сделать сочную домашнюю колбасу с аккуратной корочкой.

Чтобы колбаса получилась сочной и насыщенной, лучше использовать заднюю часть свинины или свиную лопатку, которые прекрасно сочетаются с салом, подмечает "Мастер Шеф" в своем видео.

Ингредиенты

1,5 кг свинины

100 г сала

1 головка чеснока

1 ч.л. соли

½ ч.л. черного перца

200 мл молока

2 м свиной оболочки

"Мастер Шеф" Клопотенко также посоветовал, перед нарезкой мяса его следует немного заморозить — пару часов в морозильной камере будет достаточно, чтобы легче нарезать его кубиками.

После спокойно нарежьте свинину и сало мелкими кубиками. Очистите головку чеснока и пропустите через пресс. После смешайте мясо, сало и чеснок, добавьте соль и перец, затем влейте молоко и перемешайте.

Разогрейте духовку до 160 °C. Промойте оболочку и наденьте её на специальную насадку мясорубки для колбасы. Начните наполнять оболочку мясной смесью, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Наполняйте колбасу, слегка трамбуя мясо, чтобы не было пустот, но не слишком плотно. Завяжите концы оболочки узлами.

Выложите колбасу на противень, застеленный пергаментом, закрутите её по спирали. Проколите зубочисткой по всей длине на расстоянии 4-5 см.

"Мастер Шеф" Клопотенко добавил, в завершении запекайте 30 минут при 160 °C, затем увеличьте температуру до 180 °C и выпекайте еще 30 минут. Повышайте температуру до 200 °C и готовьте 15-20 минут на последнем этапе приготовления.

Читайте также:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.