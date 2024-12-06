На сегодняшний день для тех, кто планирует переезд за границу, открыты различные направления. Получить ВНЖ или ПМЖ может каждый, необходимо лишь выполнить определенные условия, которые варьируются в зависимости от страны. Однако нередко люди переезжают без должной подготовки, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Специалисты по миграционным вопросам из компании Trust Group рекомендуют тщательно выбирать подходящие программы в зависимости от ваших целей, чтобы избежать отказов. Например, если вы планируете найти хорошую работу, развивать бизнес или начать обучение, важно сначала оформить ВНЖ, а затем ПМЖ. Ирина Мецлер, ведущий юрист компании Trust Group, подробно рассказала нам о доступных иммиграционных программах и составила пошаговый план действий.

ВНЖ в Черногории за регистрацию бизнеса

Наличие ВНЖ позволяет жить в Черногории 12 месяцев, а затем его можно продлить. Проживание здесь 5 лет дает право для получения ПМЖ, а еще через 5 вы можете стать гражданином.

Получение ВНЖ путем открытия бизнеса осуществляется в несколько этапов:

Регистрация бизнеса. Нужно пройти процедуру регистрации, определить уставный капитал, открыть счет в банке.

Подача документов на ВНЖ. Документы компании направляют на ознакомление в иммиграционный отдел полиции. Подача заявления на ВНЖ осуществляется в МВД.

Ознакомление представителей государства с целями заявителя на ВНЖ осуществляется на собеседовании, она позволяет получить всю информацию о планах развития бизнеса.

Оформление карты ВНЖ. В течение 40 дней с момента получения расписки вы получаете карту ВНЖ. Дата выдачи в этой расписке представлена. Теперь учредитель бизнеса является полноправным резидентом Черногории.

Сербский временный вид на жительство при регистрации бизнеса

Для получения вида на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса нужно:

регистрация компании, для этого можно оформить нотариальную доверенность на адвоката. Он в дальнейшем будет выполнять все регистрационные действия в Сербии. Процесс оформления занимает 5 рабочих дней. Минимальный уставный капитал для регистрации ООО - 100 динар или 1 евро. Деньги нужно депонировать на банковском счете в Сербии;

регистрация корпоративного банковского счета. Когда первый этап пройден, нужно открыть счет в сербском банке, это занимает еще 1 или 2 дня;

регистрация по месту жительства и оформление «белой карты». От лица требуется заполнить заявление о проживании, которое передают в ближайшей к месту нахождения полицейского участка. «Белая карта» представлена в двух частях, одна остается в полиции, а вторая - у иностранного лица. Хранить документ нужно в течение всего периода проживания в Сербии;

подача документов и прохождение интервью. Свое досье нужно подготовить самостоятельно и предоставить его в миграционный орган Сербии. Вместе с собеседованием это потребует до 3 дней.

Через 15-30 дней станут известны результаты и вы получите ВНЖ, которое будет действовать 12 месяцев.

Французская ВНЖ через стартап

Подайте запрос в La French Tech. Этот документ является письмом-одобрением, которое должна предоставить организация после проверки стартапа.

Формирование пакета документов претендента и их передача для получения СТАРТАП-визы. Пакет документов во французское консульство, в той стране, где иностранный гражданин имеет гражданство.

Рассмотрение занимает 2 месяца и в случае положительного решения лицо получает долгосрочную визу с отметкой «Паспорт таланта».

Для получения ВНЖ нужно пройти регистрацию. Для этого придется сделать визит в офис иммиграционной службы Франции. Затем следует обратиться в префектуру Парижа или по месту жительства и подать запрос на ВНЖ. Иностранный гражданин получает временный ВНЖ, а еще, в течение 1-2 месяцев ему выдадут пластиковую ID-карту резидента.

В течение от 2 до 4 месяцев до момента завершения действия разрешения нужно продлить статус ВНЖ. Необходимо предоставить действующий ВНЖ и аналогичный пакет документов.

Иностранные граждане, которые готовы работать и развивать бизнес на территории страны, представляют интерес для правительств всех развитых стран. Это означает, что у каждого, кто готов принять такие условия, есть возможность получить ВНЖ, ПМЖ и гражданство. Если вам нужна поддержка в оформлении одной из этих программ, обращайтесь в миграционную компанию Trust Group - профессионалов своего дела.