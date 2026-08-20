У зв'язку з важлимими ремонтами введено графіки відключення світла у Черкаській області на 21 серпня.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 21 серпня будуть діяти за окремими адресами та багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 21 серпня не є однаковими для всієї області: вони стосуються конкретних вулиць і номерів будинків, тому перед плануванням важливих справ мешканцям рекомендують перевірити свою адресу в актуальному переліку.

За даними «Черкасиобленерго», з 08:00–17:00 години не буде електрики в частині села Юрчиха. Знеструмленими лишать будинки, що розташовані за такими адресами:

Джерельна — 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59

Тясминська — 3

У селі Жаботин електропостачання за окремими адресами планують обмежити з 08:00 до 17:00. Таким чином, максимально можлива тривалість перерви становитиме дев’ять годин.Обмеження діятимуть на вулицях:

Садова — 1, 1/4, 10, 11, 14, 14/Д, 15, 17, 17/1, 18, 2, 20, 23, 25, 47, 6, 7, 8, 9

Завадівська — 10, 2, 6, 8

Д. Кушніра — 2, 4, 6

Соборний — 1, 1/Д, 11, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ф. Швеця — 60, 68, 70

Також 21 серпня з 08:00 до 17:00 планові обмеження передбачені у селі Лузанівка. Тимчасове знеструмлення стосуватиметься окремих будинків на таких адресах:

Зарічна — 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 5, 8, 8/Д

У місті Кам’янка обмеження електропостачання заплановані з 08:00 до 17:00. До переліку потрапили будинки на таких вулицях:

Берегова — 17, 17/А, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Є. Войцехівського — 22/А

В. Волкова — 1, 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 3, 3/А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 6, 7, 8, 9.

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