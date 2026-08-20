Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 21 по 27 серпня показує, що спершу область накриє нова хвиля спеки з максимумом до +33°, а потім потеплішання зміниться помітною прохолодою.

Синоптики раніше попереджали про пік спеки до +32° у Харківській області, і новий прогноз підтверджує: наприкінці серпня регіон знову накриє хвиля тепла, а вже з середини тижня температура різко піде на спад. За даними на тиждень з 21 по 27 серпня, найгарячіше буде на початку періоду, після чого прохолода відчутно змінить характер погоди.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +23° до +33°, а нічні — від +14° до +19°.

У п’ятницю, 21 серпня, у Харківській області очікується малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +31°, а вночі охолоне до +19°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, спека триматиметься: термометри вдень покажуть +32°, вночі — +19°. Небо залишиться малохмарним, без опадів.

У неділю, 23 серпня, регіон переживе пік тепла — стовпчики термометрів піднімуться до +33° вдень, вночі повітря охолоне до +19°. Хмарність незначна, опадів не буде.

У понеділок, 24 серпня, спека почне відступати: вдень +26°, вночі +18°. Погода залишиться малохмарною, без опадів.

У вівторок, 25 серпня, стовпчики термометрів опустяться до +23° вдень і +14° вночі — це найпрохолодніший день тижня. Хмарність малохмарна, опадів не прогнозують.

У середу, 26 серпня, температура утримається на позначці +24° вдень, вночі +16°. Небо залишиться малохмарним, дощу не буде.

У четвер, 27 серпня, вдень також буде +24°, вночі +16°, хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з максимумом +33°, а найпрохолоднішим — вівторок, 25 серпня, коли вдень буде лише +23°. Перепад температур за тиждень сягне 10°, опадів синоптики не прогнозують жодного дня.

У спекотні дні на початку тижня, коли повітря прогріється до +31…+33°, варто пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. Коли з понеділка температура почне знижуватися, а вночі похолодає до +14°, краще заздалегідь підготувати теплий одяг — особливо це стосується людей похилого віку, яким різкі зміни погоди даються важче.

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