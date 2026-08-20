Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області таким чином доповнюється продовольчими ініціативами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області продовжує надходити завдяки благодійним програмам фонду «Карітас Полтава», пише Politeka.net.

Одним із головних напрямів є підтримка внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до громад регіону та потребують базових речей.

Новоприбулим переселенцям видають продуктові й гігієнічні комплекти. Вони допомагають закрити першочергові потреби після переїзду та полегшують облаштування на новому місці.

Окремий напрям пов’язаний із сезонними заготівлями. У межах проєкту «Майстерня консервації – Смак дитинства» волонтери збирають овочі, фрукти та ягоди.

З отриманої сировини готують домашні консерви, джеми, соуси та іншу продукцію. Частину запасів планують використати для приготування гарячих обідів людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області таким чином доповнюється продовольчими ініціативами, спрямованими на підтримку найбільш уразливих мешканців.

Долучитися до проєкту можуть усі охочі. Благодійники приймають сезонний урожай, а також фінансові внески.

Кошти потрібні для придбання банок, кришок, спецій, пакування та інших матеріалів, необхідних для заготівель.

У фонді зазначають, що кожен внесок дозволяє збільшити кількість людей, які можуть отримати харчову підтримку.

Умови отримання допомоги та деталі щодо участі в ініціативах можна уточнити безпосередньо у представників «Карітас Полтава».

За актуальною інформацією про доступні види підтримки та умови її отримання варто стежити в офіційних повідомленнях фонду.

Джерело: Карітас

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