Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від конкретної підстави та категорії отримувача.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області передбачені для окремих категорій громадян, які відповідають вимогам законодавства, повідомляє видання Politeka.net.

Одним із видів державної підтримки є надбавка за особливі заслуги перед Україною. Її призначають відповідно до встановленого порядку.

Зокрема, право на таку виплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше п’ятьох дітей до досягнення ними шестирічного віку.

Інформацію про це надає Пенсійний фонд.

Надбавку можуть встановлювати до пенсії за віком, інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років.

Розмір виплати залежить від кількості вихованих дітей та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Для жінок, які виховали п’ятьох дітей, щомісячна сума становить 908 гривень.

За шістьох дітей передбачено 934 гривні, за сімох — 960 гривень, за вісьмох — 986 гривень.

Матерям дев’ятьох дітей можуть нараховувати 1 012 гривень, а за десятьох і більше — 1 038 гривень щомісяця.

У разі смерті одержувача частину надбавки можуть врахувати під час призначення пенсії через втрату годувальника.

Якщо право на кошти має одна непрацездатна особа, їй призначають 70% попередньої суми. Коли отримувачів двоє або більше, загальний розмір становить 90%.

Окремо передбачені виплати, пов’язані з досягненням певного віку. Після 70 років пенсіонеру автоматично додають 300 гривень.

Після 75-річчя розмір становить 456 гривень, а після 80 років — 570 гривень.

Для отримання вікової надбавки не потрібно подавати окрему заяву. Якщо право виникає посеред місяця, першу суму розраховують пропорційно кількості днів від дня народження до кінця місячного періоду.

Надалі виплату здійснюють у повному встановленому розмірі. Доплати для пенсіонерів в Одеській області залежать від конкретної підстави та категорії отримувача.

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