Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 21 по 27 серпня показує, що в перші дні повітря прогріється до +33°, а вже у другій половині тижня стовпчики термометрів опустяться до +25°.

Нову хвилю спеки в регіоні синоптики фіксували ще напередодні, і наступний тиждень, з 21 по 27 серпня, продовжить цю тенденцію: у Дніпропетровській області вихідні дні стануть найгарячішими, а вже з понеділка температура почне поступово знижуватися.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денна температура коливатиметься від +25° до +33°, а хмарність увесь період триматиметься на позначці малохмарно, без опадів.

У п’ятницю, 21 серпня, повітря вдень прогріється до +30°, а вночі не опускатиметься нижче +18°. Небо залишиться малохмарним, опадів не прогнозують.

У суботу, 22 серпня, стовпчики термометрів удень підіймуться до +32°, вночі очікується +18°. День пройде без опадів, малохмарно.

У неділю, 23 серпня, синоптики прогнозують пік тижневої спеки — вдень до +33°, вночі повітря охолодиться до +20°. Опадів не буде, небо малохмарне.

У понеділок, 24 серпня, температура вдень помітно знизиться — до +27°, вночі очікується +19°. Хмарність та відсутність опадів залишаться незмінними.

У вівторок, 25 серпня, денна температура опуститься до найнижчої позначки тижня — +25°, вночі +16°. День обіцяє бути малохмарним, без опадів.

У середу, 26 серпня, повітря вдень утримається на позначці +25°, вночі +17°. Опадів синоптики не прогнозують.

У четвер, 27 серпня, температура вдень так само триматиметься на рівні +25°, вночі +17°. Хмарність малохмарна, опадів немає.

Найтеплішим днем тижня стане неділя, 23 серпня, з денною температурою до +33°, а найпрохолоднішим — вівторок, 25 серпня, коли максимум становитиме +25°. Перепад температур за тиждень сягне 8°, опадів протягом усього періоду не прогнозують.

Через спеку у вихідні дні, коли повітря прогріється до +32...+33°, синоптики радять пити більше води, планувати фізичну активність та справи поза приміщенням на ранкові чи вечірні години, а також не забувати про захист від сонця. У решту тижня, коли температура опуститься до +25...+27°, погода стане більш комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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