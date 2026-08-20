Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 серпня будуть тривати через важливі роботи в електромережах.

Мешканців регіону закликають завчасно ознайомитися з актуальними графіками відключення світла у Дніпропетровській області на 21 серпня, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 21 серпня введено через планові та ремонтні роботи в електромережах. Мешканцям будинків із графіка рекомендують заздалегідь подбати про заряджені гаджети, освітлення та інші необхідні речі.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії з 08:00–18:00 години в селищі Губиниха. Електрика зникне за наступними адресами:

Весняна — 15

Миру — 80

Осіння — 100/А, 101/А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 118, 120, 120/А, 122, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 77, 81, 89, 91, 93, 95, 96, 98, 99

Окремі планові роботи проводитимуться у селі Вільне. Тут електропостачання можуть обмежити з 08:00 до 19:00. Знеструмленими лишаться такі адреси:

Сонячна — 10, 15, 18/А, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 59

ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляє про планові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням профілактичних робіт в с-ще Божедарівка. 21 серпня 2026 року з 08:00 до 18:45 електроенергію буде відключено за адресами:

40 років Перемоги

Богдана Хмельницького

Бориса Філоненка — б/н

Будівельників — 1, 2, 3, 4, 13

Виконкомівська — 28, 30/А, 30/Б, 30/В, 30/Г, 30/Д, 30/Е, 33, 33/А, 33/Б, 35, 45/А

Дружби — 2, 3, 4, 7, 7/А, 8, 9, 11–14, 14/А, 16

Європейська — 3, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 24

Затишна — 2, 2/А

Захисників України — 1–5

Зелена — 3, 4, 5, 6, 7/А, 8, 10, 18, 20, 20/А, 21–24, 27–30, 29/2, 30/А

Зразкова — 1–5, 7, 9–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Калинова — 2, 2/2, 2/3

Кооперативна — 1

Костенко Ліни — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 14/А, 16, 17/А

Медична — б/н, 1, 1/А, 1/Г, 14/А, 16–23, 27, 29, 3/Б, 3/В, 31, 33, 37/А, 4, 6–9

Миру — 1–37

Молодіжна — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Нова — 1–4, 6–12, 14, 15, 17–22, 24, 26, 2/А

Освітянська — 3–11, 13, 14, 16, 17, 21, 23–30

Патріотична — 1–30, 34

Польова — 1, 1/2, 1/3, 1/Г, 2, 2/А, 2/Б, 2/В, 3–9, 7/1, 7/В, 10–12, 15, 16, 16/А, 16/Б, 18–27, 27/А, 30, 31, 35, 36

Садова — 33, 35, 37, 39, 41–46, 48, 48/А, 50, 52

Сонячна — 31

Стадіонна — 1–7, 9–15

Сучасна — 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 15–22, 24

Табірна — 13

Телевізійна — 1, 4, 6–12, 14, 18, 19, 21, 21/А

Українки Лесі — 0193, 1–9, 11, 12, 14–16, 18, 19, 21–27, 29–32, 34, 36, 38

Філоненка — 1, 2, 3/А, 4, 5, 6

Хмельницького Богдана — 1, 1/1А, 1/2, 1/3, 1/3А, 1/5, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/Г3, 1/Г5, 1/Г8, 1/Г9, 1/Г11, 1/Г14, 2, 2/А, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16

Шкільний — 2, 4, 6, 10, 12, 14.

Джерело: Губиниська територіальна громада.



Джерело: Божедарівська громада.

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