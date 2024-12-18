Больше украинцы доверяют Валерию Залужному и Кириллу Буданову. Действующий президент Украины Владимир Зеленский занимает только третье место по рейтингу общественного доверия.



Сообщает ТСН.



Об этом свидетельствуют данные ежемесячного национально репрезентативного опроса, проведенного агентством Info Sapiens 15-27 ноября 2024 г. по схеме Omnibus. Исследование проводилось в рамках сотрудничества с благотворительной организацией Фонд исследований будущего с целью изучения общественных настроений в Украине.



Согласно результатам опроса, уровень общественного доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного составляет 76,8%. Это на 2,1% больше, чем в октябре (74,7%).



Также украинцы стали больше доверять начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Кириллу Буданову – его рейтинг общественного доверия составляет 54,6%, что на 3,3% больше, чем в октябре (51,3%).

Владимиру Зеленскому по состоянию на ноябрь доверяют 53% граждан Украины, что на 2,2% больше, чем в октябре (50,8%).



В то же время, почти половина украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствует вторая часть исследования. У респондентов поинтересовались, в целом ли дела в Украине двигаются в правильном/неправильном направлении.

По мнению 49,6% опрошенных, Украина двигается в неправильном направлении, это на 3,3% меньше, чем в октябре (52,9%).

33,6% респондентов ответили, что мы двигаемся в верном направлении (их количество выросло на 2,1%, в октябре таких было 31,5%).

Еще 16,8% опрошенных затруднились или отказались ответить на вопрос. Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.





Опрос не проводился на временно оккупированных территориях АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей и других, находящихся под оккупацией, а также территориях, где отсутствует украинская мобильная связь (по оценке IS не менее 96% взрослого населения страны имеют мобильные номера).

Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%. Выборка исследования – 1000 интервью.







