Наибольшие разногласия касаются ожиданий того, как действовать в случае отказа России от переговоров - это затрудняет поиск общих позиций Европы и США по отношению к Украине.

Европа сталкивается с серьезными трудностями в вопросах миротворческой коалиции и членства Украины в НАТО.

Об этом пишет Financial Time. По мнению экспертов, Украине будет сложно собрать мощную коалицию среди европейских стран. К примеру, Германия отказывается от введения миротворческих войск в Украину, указывая на "исторические причины". А премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна уже несет "самое тяжелое бремя" — не только в поддержке Украины, но и в защите восточного фланга НАТО.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подчеркивают, что только членство Украины в НАТО может обеспечить ее суверенитет. Однако некоторые дипломаты считают, что без поддержки США организовать эффективную коалицию миротворцев невозможно, в частности, из-за важности американской разведки и ядерной защиты.

Бывший генеральный секретарь НАТО Де Хооп Схеффер отметил, что членство Украины в Альянсе было бы экономически выгодно, но подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли предложит Украине такую ​​возможность. Он считает, что Трамп будет стремиться вынудить Европу разместить свои войска в Украине, а США не будет участвовать в наземных операциях.

Алена Гетманчук, директор аналитического центра "Новая Европа", подчеркивает, что для Украины надежной гарантией мирного соглашения может стать только постепенное вступление в НАТО. В свою очередь европейским союзникам придется принять переходные обязательства, включая предоставление военных инструкторов и создание "миссий сдерживания".

Наибольшие разногласия касаются ожиданий того, как действовать в случае отказа России от переговоров.

"Скептики сами расходятся во мнениях относительно того, что будет делать Трамп, если Путин отвергнет его уговоры: одни надеются, что он удвоит поддержку Украины, другие опасаются, что он может вообще отказаться от нее. Это усложняет поиск общих позиций, которые можно было бы представить. Белому дому как доказательство готовности Европы взять на себя большее бремя поддержки Киева", - говорится в статье.

Источник: ft .

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