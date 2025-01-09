Появился трейлер к фильму «Снова в деле», предстоящая комедия-боевик Netflix, премьера которой запланирована на 2025 год, станет первым фильмом с Кэмерон Диас за более чем десятилетие после ее ухода из актерской карьеры в 2014 году.

Фильм «Снова в деле» повествует о двух бывших сотрудниках ЦРУ, которые теперь стали родителями из пригорода. Однако их прошлое возвращается, чтобы преследовать их, когда их прикрытие раскрывается. В актерский состав также входят Гленн Клоуз, Кайл Чендлер, Эндрю Скотт и Джейми Деметриу.

Netflix представил официальный трейлер «Снова в деле». Он начинается с речи Кэмерон Диас о том, как омолодиться и снова почувствовать себя живым, которую можно было бы интерпретировать как обычный супружеский разговор, но она прерывается серией высокооктановых сцен действия, включая Джейми Фокса, использующего огнемет.

Далее следует смесь экшена и комедии, поскольку дети пары узнают о прошлом своих родителей в ЦРУ и отправляются в различные приключения, одно из которых заканчивается словами Диас: "Если бы у меня не было превосходной силы внутренней части бедра, ты бы умер".

Трейлер «Снова в деле» демонстрирует, как название удачно описывает возвращение Кэмерон Диас к актерской карьере Высокооктановые события показывают, что она возвращается в форму в жанре экшн после того, как снялась в своей изрядной доле экшн-фильмов в начале своей карьеры.

Источник: screenrant.

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