В Украине сложилась серьезная проблема с соблюдением сроков подключения новостроек к электросетям. Многие застройщики, а фактически все, сталкиваются с ситуацией, когда они получают все необходимые документы, осуществляют предоплату, а затем годами — иногда три или даже четыре — ожидают подключения или перевода с промышленного на бытовой тариф.



Пишет сайт КП .

Все это время застройщики или жильцы вынуждены платить за электроэнергию по значительно более высоким промышленным тарифам, что создает значительное финансовое бремя. Монополист, компания АО «ДТЭК Одесские электросети», часто намеренно затягивает процесс выполнения своих обязательств, ведь это выгодно: они получают больше из-за повышенных тарифов. К тому же, застройщики обычно избегают судебных споров с монополистом, боясь мести в виде задержки подключения новых объектов, отказа в выделении точки подключения или затягивания согласования документов. В этой ситуации победа компании "Фамильный Дом" становится важным сигналом для всего рынка.

Строительная компания «Фамильный Дом» одержала важную победу в судебных делах против энергетического монополиста, компании АО «ДТЭК Одесские электросети». В двух судебных спорах компания добилась взыскания почти 9 миллионов гривен, в частности задолженности за предоплату и пени за нарушение сроков исполнения договоров.

В первом деле Хозяйственный суд Одесской области и Юго-западный апелляционный хозяйственный суд признали, что «ДТЭК Одесские электросети» не выполнили обязательства по присоединению ЖК «Малинки» на улице Вадатурского (бывшая - Малиновского) к электросетям. Энергетический монополист задерживал реконструкцию трансформаторной подстанции более года, что повлекло за собой перебои с электроснабжением и заставило жителей платить за электроэнергию по промышленному тарифу. Суд взыскал 1,733 млн грн предварительной оплаты и 308 тыс. грн пени. 18 декабря этого года коллегия Верховного Суда приняла сторону одесситов и оставила без удовлетворения кассационную жалобу ДТЭКа.

Во втором деле по жилищному комплексу "Море" на улице Львовской, "Фамильный Дом" добился взыскания 6,767 млн ​​грн предварительной оплаты. 17 декабря апелляционный суд оставил решение первой инстанции по-прежнему, подтвердив правомерность требований застройщика.

Уже 20 декабря энергетический монополист перевел на счета Фамильного Дома всю сумму. В компании отметили, что решения судов показывают, что Украина – правовое государство, где появилась возможность отстоять свои права даже перед крупными монополистами.

«Эти важные решения – сигнал всем, что против энергетического монополиста можно и нужно бороться, – уверены в компании. — Еще 10 января 2024 года НКРЭКУ изменило и увеличило объем ответственности за просрочку реализации технических условий, изменив цифру 80% на 100%. Таким образом, государство поддерживает наши действия и, со своей стороны, стимулирует увеличение контроля предприятий и населения над монополией, которая, пользуясь военным положением, не выполняет своих обязательств».

Важно, что компания «Фамильный Дом» уже заявила о намерениях направить выигранные средства в поддержку Вооруженных Сил Украины, а также компенсацию разницы между промышленным и бытовым тарифами для жильцов своих жилых комплексов.

"Это наш вклад в поддержку защитников и обеспечение социальной справедливости для наших клиентов", - отметили в компании.