В то время как в некоторых регионах страны температура может подняться до +13 градусов, на западе страны синоптики прогнозируют дожди, сопровождаемые снегом.

10 января Украину снова накроет аномально теплая погода.

Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что аномально теплая погода, которая наблюдается в течение этой недели, обусловлена ​​зашедшим на территорию Украины влажным средиземноморским воздухом. Такие условия послужили причиной отклонения температурных норм, в частности, в Крыму, где столбики термометров покажут до +17 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, на 10 января температура по всей территории страны будет плюсовой. Ночью следует ожидать от +2 до +6 градусов, а днем ​​температура будет колебаться от 3 до 13 градусов тепла. Однако западная часть Украины снова переживет более холодные дни с температурами в пределах +3…+8 градусов.

Синоптики также предупреждают о возможных осадках по всей стране, в частности, Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях, где дожди могут чередоваться со снегом. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в западных областях, а также Житомирской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях.

Ранее Politeka также писала, что синоптики Наталья Диденко озвучила дату, когда в Украину придет похолодание. По прогнозам, погода в большинстве регионов страны останется теплой, однако изменения не за горами.

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