В банке уточнили, что при новом обмене будет применяться актуальный наличный курс ПриватБанка.

ПриватБанк анонсировал запуск новой услуги автоматического обмена валют в своих банкоматах АТМ-Recycler, в том числе для долларов.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. После обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту, и комиссия за операцию не будет взиматься.

В банке уточнили, что при обмене будет применяться актуальный наличный курс ПриватБанка, а остаток до 100 гривен будет зачислен на карту или мобильный счет.

Чтобы воспользоваться услугой, можно найти соответствующие банкоматы через специальную ссылку, где нужно выбрать категорию "Банкоматы" и опцию "Прием наличных пачкой".

Также в банке отметили, что предел обмена на одну операцию составляет: до 1000 долларов США и до 1000 евро.

ПриватБанк не возвращает карты, изъятые или забытые в его банкоматах. В таком случае необходимо обратиться к банку, выдавшему карту, для ее восстановления. Та же процедура касается карточек, которые были оставлены или изъяты в терминалах.

Также в банке отметили, что карта не будет возвращена, даже если она была выдана другим банком. Для восстановления карты следует обратиться в выдающее ее учреждение.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, который выдал эту карту", – отметили в ПриватБанке.

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