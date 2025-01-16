Водители должны обращать внимание на техническое состояние своих автомобилей и регулярно проверять работу всех элементов, включая подсветку номерных знаков.

Регулярная проверка технического состояния автомобиля – самый эффективный способ избежать неприятных ситуаций на дороге, что обеспечит не только предотвращение штрафов, но и вашу безопасность.

Об этом говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Согласно правилам дорожного движения, водитель не имеет права эксплуатировать автомобиль, если номерные знаки не видны с расстояния 20 метров.

Это важно для обеспечения безопасности на дороге, особенно ночью, когда видимость номеров гарантируется за счет штатной подсветки. Если лампочка подсветки перегорела, водитель должен заменить ее.

Иногда такая ситуация может возникнуть во время поездки и водитель может не заметить неисправность. Однако если полиция остановит автомобиль с неосвещенными номерными знаками, это может привести к штрафу. Согласно ч. 1 ст. 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), размер штрафа может составить 1190 грн.

Отметим, что для наложения штрафа полиция должна доказать, что освещение номерных знаков не работало до того, как водитель сел за руль. Ведь водитель должен проверять техническое состояние автомобиля перед началом движения. Если полицейские не смогут доказать, что лампочка перегорела до начала поездки, водитель имеет право обжаловать штраф в суде.

Следовательно, водители должны обращать внимание на техническое состояние своих автомобилей и регулярно проверять работу всех элементов, включая подсветку номерных знаков. Если лампочка вышла из строя во время поездки, это может оказаться аргументом для обжалования штрафа.

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