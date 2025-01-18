Актер Ричи Костер сыграет главную роль в новом сериале «Ватсон», медицинской драме о докторе Джоне Ватсоне, партнере Шерлока Холмса, прославленном благодаря романам Артура Конан Дойля.
Действие сериала «Ватсон» происходит в наши дни, а его вдохновением послужили рассказы Дойла, написанные в конце 1800-х годов.
Тринадцатисерийный сериал «Ватсон», созданный Крейгом Суини (Области тьмы), выйдет на CBS 26 января 2025 года после игры за звание чемпиона AFC и будет транслироваться на Paramount+.
Регулярные эпизоды начнут выходить в эфир 16 февраля. Суини написал сценарий премьерного эпизода и выступает в качестве шоураннера.
Честнат выступил исполнительным продюсером сериала «Ватсон», а Ларри Тенг — режиссером первых двух эпизодов.
На этот раз Ватсон будет использовать свои детективные навыки, чтобы расследовать медицинские тайны в современной обстановке. Когда Мориарти возвращается, Ватсон вынужден столкнуться со своим прошлым.
Моррис Честнат играет Ватсона, а Рошель Эйтс играет Мэри, бывшую жену Уотсона, медицинского директора клиники.
Костер играет Шинвелла Джонсона, бывшего преступника, который работает в клинике в административном отделе; в рассказах Дойла Джонсон был информатором Шерлока и Уотсона. В дополнительных ролях сериала «Ватсон»: Ив Харлоу, Питер Марк Кендалл, Инга Шлингманн и Рошель Эйтс.
Посмотрите трейлер сериала «Ватсон» ниже и не пропустите премьеру на CBS и Paramount+ 26 января.
Читайте также:
Фильм «Соник 3» с Джимом Керри и Киану Ривзом: названа дата премьеры.
Сериал "Убежище" 2 сезон: дата выхода серий и отзывы критиков.
Сериал «Сто лет одиночества»: Netflix назначил дату премьеры, появился трейлер.