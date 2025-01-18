Ричи Костер из «Ходячих мертвецов» сыграет главную роль в сериале CBS «Ватсон», который выйдет в 2025 году.

Актер Ричи Костер сыграет главную роль в новом сериале «Ватсон», медицинской драме о докторе Джоне Ватсоне, партнере Шерлока Холмса, прославленном благодаря романам Артура Конан Дойля.

Действие сериала «Ватсон» происходит в наши дни, а его вдохновением послужили рассказы Дойла, написанные в конце 1800-х годов.

Тринадцатисерийный сериал «Ватсон», созданный Крейгом Суини (Области тьмы), выйдет на CBS 26 января 2025 года после игры за звание чемпиона AFC и будет транслироваться на Paramount+.

Регулярные эпизоды начнут выходить в эфир 16 февраля. Суини написал сценарий премьерного эпизода и выступает в качестве шоураннера.

Честнат выступил исполнительным продюсером сериала «Ватсон», а Ларри Тенг — режиссером первых двух эпизодов.

На этот раз Ватсон будет использовать свои детективные навыки, чтобы расследовать медицинские тайны в современной обстановке. Когда Мориарти возвращается, Ватсон вынужден столкнуться со своим прошлым.

Моррис Честнат играет Ватсона, а Рошель Эйтс играет Мэри, бывшую жену Уотсона, медицинского директора клиники.

Костер играет Шинвелла Джонсона, бывшего преступника, который работает в клинике в административном отделе; в рассказах Дойла Джонсон был информатором Шерлока и Уотсона. В дополнительных ролях сериала «Ватсон»: Ив Харлоу, Питер Марк Кендалл, Инга Шлингманн и Рошель Эйтс.

Посмотрите трейлер сериала «Ватсон» ниже и не пропустите премьеру на CBS и Paramount+ 26 января.

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