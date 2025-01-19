Какие знаки Зодиака могут рассчитывать на великолепные еженедельные гороскопы с 20 по 26 января 2025 года.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января, с Венерой в Рыбах все усилия приносят результаты, если вы не слишком стараетесь.

Доверьтесь интуитивным подсказкам, когда они просят вас отступить и замедлиться.

Теперь для наилучших космических результатов требуется правильное сочетание проактивности и восприимчивости.

Пять знаков зодиака с отличными еженедельными гороскопами на 20–26 января 2025 года:

Овен

Самый совместимый знак зодиака для Овна на этой неделе: Козерог

Лучший день недели для Овна: 25 января.

Овен, будьте верны себе и выражайте себя в полной мере своих возможностей. Это принесет пользу первой половине недели, особенно вашей карьере. Здесь также рекомендуется одеваться в соответствии с вашей личностью.

Начиная со среды, для вас все станет более ориентированным на отношения. Требуется качественное время, проведенное с любимыми и романтическими партнерами. Это заземлит вас и позволит вам продолжать процветать и сиять в течение нескольких недель.

Лев

Самый совместимый знак зодиака для Льва на этой неделе: Лев

Лучший день недели для Льва: 26 января.

Лео, гороскоп на эту неделю посвящен осознанию того, где вы хотите удвоить усилия в жизни и любви, чтобы вы могли направить позитивную энергию в этих направлениях. Манифестация чего угодно станет таким образом очень легкой. Так что достаньте блокнот и начните устанавливать намерения.

В середине недели расслабьтесь, чтобы восстановить полную силу. Не беспокойтесь о каких-либо отдаленных целях в это время. Просто будьте расслаблены и веселитесь с друзьями или просто в одиночку!

Стрелец

Самый совместимый знак зодиака для Стрельца на этой неделе: Овен

Лучший день недели для Стрельца: 26 января.

Стрелец, хорошо работайте с друзьями и романтическими партнерами (если вы в отношениях), чтобы создать фантастический совместный проект вместе! Будь то что-то художественное или просто пикник с несколькими приключениями на стороне, прекрасные вещи появятся из этого пространства командной работы и обмена идеями.

Просто не забудьте отразить любые попытки бывших или старых заклятых друзей попытаться снова заселить вашу жизнь. Моль может тянуться к огню... но не тогда, когда поднят щит от насекомых!

Телец

Самый совместимый знак зодиака для Тельца на этой неделе: Стрелец

Лучший день недели для Тельца: 24 января.

Телец, сосредоточьтесь на карьере, дружбе, веселье и открытии себя новым идеям, чтобы стать более изобретательным. То, что может показаться несопоставимым на поверхности, может не оказаться таковым, если присмотреться.

Или это может быть другой гранью одного и того же опыта. Наслаждайтесь качественным временем с друзьями, особенно если вам предстоит посетить карнавалы и стать свидетелем праздничных фейерверков! Еда будет играть здесь большую роль. Поэтому попробуйте что-то новое и позвольте своим чувствам перейти в гиперрежим.

Козерог

Самый совместимый знак зодиака для Козерога на этой неделе: Козерог

Лучший день недели для Козерога: 23 января.

Козерог, знай, что у тебя на сердце, и доверяй процессу. Терпение — ключ к твоему успеху, особенно когда дела немного замедляются. Прошлые усилия принесут плоды.

Извлекай как можно больше мудрости из каждого момента, будучи осознанным. Ведение дневника также может помочь тебе зафиксироваться. Это окажет чрезвычайно хорошее влияние на твою жизнь.

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