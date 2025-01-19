Ежедневный гороскоп по картам Таро для всех знаков зодиака на 20 января, используйте свою личную силу.

Вашему вниманию предлагается ежедневный гороскоп на картах Таро для всех знаков зодиака с прогнозом на 20 января.

Хоть это и звучит противоречиво, нумерология этого дня советует не недооценивать силу ошибки.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 20 января:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Суд, перевернутый

Просто признайтесь, что вы не знаете.

Когда вы влипли в ситуацию и подавляете удары, вместо того, чтобы притворяться, пока не добьетесь успеха, признайтесь и скажите, что вы уперлись в стену. Вы человек, как и все остальные.

Даже если вам хочется показать себя с лучшей стороны, в недостатках тоже есть что-то притягательное.

Поэтому, если вы покажете, что у вас тоже есть ограничения, люди не только захотят вам помочь, но и, возможно, им будет интересно узнать вас поближе в ходе процесса.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Десятка Пентаклей

Вы не одиноки.

Когда вы заняты попытками найти свое место в мире, легко забыть, что где-то на заднем плане есть кто-то, кто болеет за вас.

Возможно, у вас есть родитель или старший член семьи, который всегда был очень милым и добрым, когда бы вы его ни видели.

Этот человек поддержит вас, будь то для того, чтобы дать вам ободряющее слово или держать вас в своих молитвах. Не забудьте дать им знать, когда они вам понадобятся.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Рыцарь Жезлов

Позвольте себе подумать.

Поощряйте свежие идеи. Когда вы проводите свободное время, уткнувшись в свой мобильный телефон и наблюдая за тем, как весь остальной мир живет своей жизнью, вы упускаете возможность наслаждаться своей собственной.

Конечно, вы развлекаетесь, но даже если вы просто немного отключитесь, чтобы позволить себе несколько минут ни о чем не думать, через некоторое время с вами может произойти что-то удивительное.

У вас может быть свежая идея, которую вы хотите попробовать. Это может быть полезно для вас!

Рак (21 июня - 22 июля)

Двойка Пентаклей

Найдите баланс.

Вы сейчас так сосредоточены. Вы усердно трудились, чтобы все сделать, но в конце дня все, что вы можете показать за свое время, это список того, что вы сделали.

А как насчет вас? Вы забыли о себе в этом процессе?

Вместо того чтобы спешить весь день, обязательно добавьте себя в начало списка дел на завтра.

Лев (23 июля - 22 августа)

Девятка Жезлов

Не бросайте этих охранников.

Вы думаете, что все ведут себя хорошо и заботятся друг о друге, потому что вы сами так поступаете.

Однако бывают случаи, когда люди могут вас удивить, и когда вы об этом узнаете, это может быть обидно.

Вам может быть трудно понять, почему кто-то хочет воспользоваться вашей добротой, но если вы действительно задумаетесь, то поймете, что подобные вещи случаются даже с самыми хорошими людьми.

Так что не стоит игнорировать тот факт, что подобное может произойти и с вами.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Луна

Будьте осторожны и даже немного подозрительны.

Когда вы чувствуете, что есть что-то, на что вы не можете указать, и вам нужно быть очень осторожным, тогда отнеситесь с уважением к этой эмоции.

Вам не нужно притворяться, что все в порядке и что вы вообще не думаете о чем-то негативном.

Прислушивайтесь к своему сознанию, и если кому-то или чему-то это не нравится, знайте, что это их проблема.

Из прошлого опыта вы знаете, что нужно помнить о своих границах.

Обязательно установите и защитите их.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Шестерка Мечей

Закрытие — это тяжело. И как раз, когда вы думаете, что дверь наконец-то закрылась, кто-то приходит и засовывает в нее палец ноги, прежде чем вы успеваете уйти.

Это может быть очень неприятно, но что, если Вселенная дает вам последнюю возможность попрощаться и действительно иметь это в виду от всего сердца?

Может быть, это воскрешение уродливой головы прошлого на самом деле является для вас шансом еще раз сказать: «Это больше не я», с любовью закрыть дверь и уйти раз и навсегда.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Влюбленные, перевернутые

Это не чья-то вина. Иногда вы работаете очень усердно и пытаетесь, чтобы все получилось, но ничего из того, что вы делаете или говорите, не оживит мертвые отношения.

Это не то, чего вы хотели или о чем когда-либо мечтали.

Возможно, вы чувствуете муки отрицания и даже задаетесь вопросом «а что, если?», но правда в том, что вы переросли друг друга, и это признак того, что конец уже близок.

Вас ждут лучшие времена, но вам придется освободить место, чтобы это произошло.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Тройка Мечей

Ты доверял, а кто-то разбил тебе сердце. Ты должен увидеть это таким, какое оно есть. Дело не в том, что ты был недостаточно хорош или не старался изо всех сил.

Существовало несколько обстоятельств, из-за которых сохранить фасад было невозможно.

Были красные флаги. Вы их видели, но ваш любящий дух думал, что это просто иллюзии. Пришло время признать эту реальность.

Вы любили не того человека или слишком долго находились в плохой ситуации, но теперь вы выросли и можете отпустить это, не оглядываясь назад.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Верховная Жрица, Перевернутая

Ты в замешательстве. Когда есть секреты и вещи, которые от тебя скрыты, как ты можешь знать?

В этой головоломке слишком много недостающих частей, и именно поэтому она сейчас не имеет для вас смысла.

Вы можете провести расследование, но даже если вы найдете способ получить больше информации, это только причинит вам больше боли.

Не беспокойтесь о попытках обнаружить ложь. Того, что вы знаете сейчас, достаточно, чтобы принять решение, которое будет для вас наилучшим.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Семерка Кубков

Мир — твоя устрица. На твоем пути столько всего, но чтобы быть счастливым, тебе нужно справиться со своим синдромом упущенной выгоды.

Выбрав что-то одно, вы упустите все остальное, но вся прелесть в том, что вы сможете сосредоточиться и по-настоящему насладиться своим опытом.

У вас не будет так много всего происходить. Вы будете чувствовать себя хорошо, когда не о чем беспокоиться, кроме одной работы или одних отношений.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Восьмерка Жезлов

Притормози. Ты слишком стараешься, и торопить события — не выход. Тебе не нужно иметь все сейчас.

Вселенная так не работает. Ваши мечты не были готовы к разогреву в микроволновке.

Нельзя просто взять и придумать идею и предположить, что она будет реализована через некоторое время.

Причина, по которой это занимает так много времени, заключается в том, что конечный продукт должен быть красивым.

Будьте терпеливы, ожидание того стоит.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака достигнут целей в 2025 году: астрологи составили уникальный гороскоп

Как будут развиваться боевые действия в 2025 году: военный назвал три вероятных сценария

Опасные даты в 2025 году для каждого знака Зодиака: астрологи предупредили