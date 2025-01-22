Ситуация заставила клиентку "ПриватБанка" обратиться в полицию – правоохранители провели расследование и передали дело в суд.

Клиенты "ПриватБанка" продолжают сталкиваться с разными проблемами - одна из пользователей потеряла более 8 тысяч гривен, пытаясь пополнить мобильный счет через приложение "Приват24".

Об инциденте стало известно из данных Единого реестра судебных решений.

Клиентка ПриватБанка пыталась воспользоваться мобильным приложением для пополнения счета, но не смогла запустить его. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся голосовым чатом "ПриватБанка". Он сообщил, что с ее карточки якобы пытаются снять средства, и для отмены сделки попросил нажать цифру "1". Следуя указанию, клиентка попыталась проверить баланс, но "Приват24" продолжал оставаться заблокированным.

Восстановить доступ к приложению удалось только с помощью сотрудников банка, сообщивших женщине, что ее карточный счет имеет задолженность в размере 8 883 грн.

Ситуация заставила клиентку обратиться в полицию. Правоохранители провели расследование и передали дело в суд.

Суд принял сторону пострадавшей и обязал "ПриватБанк" возместить ей 8 883 грн вместе с компенсацией инфляционных потерь в размере 669 грн.

Исследовав обстоятельства дела, суд установил факт несанкционированного списания средств со счета клиентки и признал законными ее требования о возмещении от "ПриватБанка".

Последние новости Украины:

ПриватБанк изменил правила обмена валют: теперь можно обменять доллары новым способом.

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

ПриватБанка не выдал деньги, но списал их: банкомат выключился при отключении электричества.