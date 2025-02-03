Украина продолжает развивать технологии ракетного вооружения, которые могут стать важным фактором в борьбе за безопасность и территориальную целостность.

Украина активно развивает своё ракетное вооружение, и уже во второй половине года ожидаются заметные результаты, которые повлияют на ход боевых действий на фронте.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телеканала FREEДOM.

По словам эксперта, Украина не только использует наработки прошлых лет, но и внедряет новые модели ракет.

Ярким примером является усовершенствованная ракета "Нептун", чья последняя версия может преодолевать расстояние в 400 км с боевой частью весом 350 кг. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей корабельной версией, которая имела дальность 300 км и вес боевой части 150 кг.

В "Укроборонпроме" заявили о способности "Нептуна" летать уже на 670 км. Такие показатели достижимы в перспективе, если дальность в 400 км станет стандартом. При этом боевую часть могут уменьшить, чтобы увеличить радиус действия.

Для обеспечения потребностей фронта, по мнению Криволапа, Украина должна производить по 50–70 ракет "Нептун" ежемесячно, а в идеале – достичь уровня 100 единиц в месяц.

Говоря о баллистических ракетах, Криволап отметил перспективность украинских проектов "Сапсан" и "Грім-2". Эти комплексы изначально разрабатывались с расчётом на дальность до 500 км для нужд украинской армии.

Однако, после выхода Украины из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности, возможности в этом направлении значительно расширились.

"Я не удивлюсь, если "Южмаш" уже работает над проектом баллистических ракет с дальностью 1,5–2 тысячи километров, ведь наработки для этого есть", – подчеркнул эксперт.

Криволап также отметил эффективность реактивных систем залпового огня "Буревій" и "Вільха". Эти комплексы способны поражать цели на расстоянии 130–150 км, что делает их идеальными для ударов по площадям.

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