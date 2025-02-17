Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для стабильности в Украине после прекращения огня необходимо разместить до 200 тысяч западных миротворцев.

Обсуждение возможности миротворческой миссии стало актуальным из-за угроз России на фоне возможного заключения соглашения между Украиной и РФ.

Однако, как сообщает The New York Times, число 200 тысяч выглядит "нереальным". По словам главы Украины, такой контингент миротворцев должен быть предназначен для поддержки мира, мониторинга прекращения огня и сдерживания России от дальнейших агрессивных действий. Однако возникают вопросы: чьи войска могут быть направлены на фронт, сколько их нужно и согласится ли на это Кремль.

Издание пишет, что дискуссия о миротворцах будет одной из центральных на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля. Европейские страны, в частности, Балтия, Франция и Великобритания, уже выражали готовность отправить свои войска в Украину. Однако, по словам немецких чиновников, этот вопрос преждевременный. Главной проблемой, по словам аналитиков, отсутствие участия США в такой миссии. Без американского воздушного прикрытия систем ПВО и разведки европейские войска будут под огромной угрозой со стороны России.

В Европе также заявляют, что 200 тысяч миротворцев у них не найдется. Труднодоступным считается даже количество в 40 тысяч. Немецкая эксперт Клаудия Майор отметила, что размещение такого количества миротворцев может оказаться недостаточным для сдерживания России. Она считает, что недостаточно большой контингент может быть воспринят Россией как провокация, которая может только обострить конфликт. Тем не менее, готовность европейских стран продемонстрировать реальную поддержку Украине без участия США является важным шагом для обеспечения их места за столом переговоров.

Источник: nytimes .

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