Киевский международный институт социологии недавно провел третью волну опроса жителей столицы по поводу их политических предпочтений и ключевых кандидатов на должность мэра Киева.

Интервьюеры звонили на случайно отобранные мобильные номера и предлагали ответившим на звонок респондентам принять участие в опросе о возможных предстоящих местных выборах в Киеве. В рамках исследования 17-27 февраля 2025 года было проведено 805 интервью с жителями столицы, которые сейчас проживают и зарегистрированы на территории города.

В целом наибольшее количество голосов киевляне отдают действующему мэру города В. Кличко – 32,1% среди всех респондентов и 54,5% среди определившихся. Далее с разницей в пределах погрешности следуют А. Ильенко (6,1% и 10,3%), М. Порошенко (5% и 8.5%), М. Томенко (3,6% и 6,1%). За ними – И. Верещук (2,1% и 3,5%) и О. Доний (2% и 3,3%).

За другого кандидата отдали бы свои голоса 5,6% респондентов среди всех и 9,5 среди определившихся. Не определились, кстати, 26,2% киевлян.

Если сравнить эти результаты с теми, что были в мае 2024 года, то заметно, что рейтинг кандидатов практически не изменился, а почти все изменения – в пределах ошибки.

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