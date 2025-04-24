Политолог Андрей Городницкий пояснил, что американская помощь – это не просто оружие, а еще политический лоббизм и защита, но уже следует готовиться, что внимание Трампа перейдет на другие вопросы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

По словам гостя программы, для него это не была новость, что США могут выйти из переговорного процесса, поскольку Трамп всегда говорил, что хочет поскорее закончить российско-украинскую войну, чтобы заняться внутриполитическими вопросами и Индо-Тихоокеанским регионом.

«Многих это разочаровало, потому что мы привыкли, что являемся центральным объектом, и наш внутренний эгоист говорит, что нам все должны помогать. Не спорю с тем, что нам многие должны, потому что мы не просто отдали ядерное оружие, чтобы в будущем ничего не получить. Но на этом этапе как минимум мы должны перестать ныть и начать работать. Мы должны закрепить в своей голове, что Трамп в любом случае будет отворачиваться от Украины, мягко говоря», – объясняет Андрей Городницкий.

Однако, констатирует он, Украина остается не одна, с нами ЕС, оттуда раздаются слова поддержки, а также есть неплохие контракты, которые помогут развить наш ВПК. В частности, отмечает эксперт, речь идет особенно о Норвегии и Дании, хотя этого все равно недостаточно.

«Если США отворачиваются, мы будем получать гораздо меньше поддержки с точки зрения политического лоббизма. Почему США так влиятельны? Почему с США всегда так сотрудничали и, в частности, закупали американское вооружение? Оно очень популярное и достаточно качественное, это правда. А во-вторых, вместе с этим вооружением идет определенный политический лоббизм, политический контроль и политическая защита», - подчеркивает Андрей Городницкий.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что Украина все время полномасштабной войны не использовала все свои мощности по производству оружия.

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