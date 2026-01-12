Потрібно заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Кіровоградській області на 13 січня.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 13 січня вводиться через планові роботи, що проводитимуть на електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Через це складено графіки відключення світла в Кіровоградській області на 13 січня.

З 9 до 17 години через планові роботи вводяться обмеження в Олександрійській громаді. Обмеження стосуються низки населених пунктів:

Протопопівка вулиці:

3 Грудня, 1, 3-15, 17-19, 21-39, 39А, 41-49, 51, 55

Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13

Садова, 4, 6, 8, 10, 12, 14-27, 29-31, 33-38, 38а, 39-41, 43-44, 44А, 45-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-52, 54-55, 57а, 59-63, 65, 67-69, 72-76, 78-80, 83-86, 88, 90-95, 97, 99

Садовий пров., 1-4, 6, 8, 10

Добронадіївка вулиці:

Молодіжна, 1-11

Рубіжна, 3

Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна, 21, 24

Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкільна, 12-22

Шкільний пров., 2, 6, 8, 16

Олександрія вулиці:

Козацький шлях, 5

Миколи Герасюти пров., 1

Степняка-Кравчинського пров., 14

Франка, 43-44, 44А, 46-57, 59-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б

З 10 до 16 години через розчистку траси будуть діяти відключення електроенергії в Олександрівській громаді. Знеструмлення стосуються таких населених пунктів:

Поселянівка вулиці:

Центральна, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109

Гайдамацьке вулиці:

Інгулецький пров., 1-2, 4

Погребняка, 86, 125, 127, 131, 133, 135, 139

Центральна, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 202

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

