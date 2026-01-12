Графіки відключення світла в Кіровоградській області на 13 січня вводиться через планові роботи, що проводитимуть на електромережах регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Через це складено графіки відключення світла в Кіровоградській області на 13 січня.
З 9 до 17 години через планові роботи вводяться обмеження в Олександрійській громаді. Обмеження стосуються низки населених пунктів:
Протопопівка вулиці:
- 3 Грудня, 1, 3-15, 17-19, 21-39, 39А, 41-49, 51, 55
- Молодіжна, 1-3, 5, 7, 10-11, 13
- Садова, 4, 6, 8, 10, 12, 14-27, 29-31, 33-38, 38а, 39-41, 43-44, 44А, 45-48, 48а, 48б, 48в, 48г, 49, 50а, 51-52, 54-55, 57а, 59-63, 65, 67-69, 72-76, 78-80, 83-86, 88, 90-95, 97, 99
- Садовий пров., 1-4, 6, 8, 10
Добронадіївка вулиці:
- Молодіжна, 1-11
- Рубіжна, 3
- Травнева, 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17
- Центральна, 21, 24
- Шевченко, 1, 5, 7, 9, 11-12, 15
- Шкільна, 12-22
- Шкільний пров., 2, 6, 8, 16
Олександрія вулиці:
- Козацький шлях, 5
- Миколи Герасюти пров., 1
- Степняка-Кравчинського пров., 14
- Франка, 43-44, 44А, 46-57, 59-60, 60А, 61-66, 66А, 67-73, 73А, 74-79, 81А, 83, 85, 87, 87А, 87Б
З 10 до 16 години через розчистку траси будуть діяти відключення електроенергії в Олександрівській громаді. Знеструмлення стосуються таких населених пунктів:
Поселянівка вулиці:
- Центральна, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99, 101, 105, 107, 109
Гайдамацьке вулиці:
- Інгулецький пров., 1-2, 4
- Погребняка, 86, 125, 127, 131, 133, 135, 139
- Центральна, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 202
Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».
