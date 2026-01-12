Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає тимчасові зміни через зменшення пасажиропотоку у січні та лютому.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області передбачає скасування низки приміських і технічних складів, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній Facebook-сторінці регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця».

Зокрема, у січні 2026 року не курсуватиме елктричка №6274 з Подільська о 14:44 до Помічної, яка мала прибувати о 19:30. Їздити вона не буде у такі дати: 16, 17, 23, 24, 30, 31 січня 2026 року.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області також передбачає скасування №6273, що вирушає з Помічної о 06:20 і прибуває до Подільська о 11:27. Вона не їздитиме у такі дати: 17, 18, 24, 25, 31 січня та 1 лютого 2026 року.

Причиною тимчасових змін називають зниження пасажиропотоку, що робить окремі рейси економічно невигідними.

Водночас, у рамках нового графіка руху поїздів у Кіровоградській області, замість скасованих електричок курсуватимуть інші рейси.

№6272 вирушатиме з Подільська о 06:58 і прибуватиме до Помічної о 11:37, а №6275 вирушатиме з Помічної о 13:20 і прибуватиме до Подільська о 18:11.

Таке рішення дозволяє зберегти сполучення між ключовими станціями і забезпечити мінімальний сервіс для пасажирів, які користуються цим маршрутом.

За словами представників регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця», зміни у розкладі тимчасові і діятимуть лише протягом січня та лютого, після чого частота рейсів може бути відновлена залежно від пасажиропотоку.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.