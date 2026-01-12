У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах в Одеській області 13 та 14 січня 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" попереджає про нові локальні графіки відключення світла в області на 13 та 14 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Ці знеструмлення діятимуть додатково до стабілізаційних і будуть застосовуватися в окремих населених пунктах на час проведення профілактичних робіт в електромережах регіону.

За даними ДТЕК, у вівторок, 13 січня, додаткові графіки відключення світла діятимуть зокрема в таких населених пунктах Одеської області:

Біляївка , частково Мирне (будинки по вул. Новоселів, Сонячна, Центральна) – з 8:00 до 17:00;

, частково (будинки по вул. Новоселів, Сонячна, Центральна) – з 8:00 до 17:00; Маяки, Чорна (вул. Лесі Українки, Молодіжна, Зелена, Садова, Сонячна, Івана Франка, Тараса Шевченка) – з 8:00 до 19:00;

(вул. Лесі Українки, Молодіжна, Зелена, Садова, Сонячна, Івана Франка, Тараса Шевченка) – з 8:00 до 19:00; Коси, Коси-Слобідка, Любомирка, Олексіївка, Глибочок – з 8:00 до 18:00;

– з 8:00 до 18:00; Павлівка – з 8:00 до 17:00.

У середу, 14 січня 2026 року, планові знеструмлення в Одеській області продовжаться, пише Politeka. Зокрема з 8:00 до 17:00 графіки відключення світла діятимуть у межах Ясківської територіальної громади. Там без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Троїцьке, які проживають на вулицях Гоголя, Зарічна, Затишна, Мала, Меліоративна, Миру, Моісєєва, Перемоги, Радісна, Степова, Тиха.

Також у середу обмеження електропостачання діятимуть на території Куяльницької громади: з 8 до 18 години – в селах Нестоїта, Гонората, Мурована (вул. Центральна, Горького), Затишшя (Степова), а з 8 до 19 – с. Гертопи, Бочманівка, Чубівка.

