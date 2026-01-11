Варто врахувати додаткові графіки відключення світла на тиждень з 12 по 18 січня в Запоріжжі.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 січня носять плановий характер у зв'язку з ремонтними роботами, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію надають в Запоріжжяобленерго.

Як пояснили в компанії, цього тиждня фахівці проводитимуть технічне обслуговування мереж та обладнання. У зв’язку з цим частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 12 по 18 січня діютимуть за десятками адрес.

12 січня з 10:00 до 16:00 світло вимикатимуть за низкою визначених адрес:

Військбуд: 104, 72, 73, 75, 74, 76, 77, 79, 81, 83

Запорізька: 3 (9 пов)

Перша Ливарна (Червоногвардійська): 42/Жуковського 63 (3 пов)

Слобідська (Пролетарська): 61, 65-69, 74-82

Українська: 2, 2а, 2б

Університетська (Жуковського): 61а, 63/Перша Ливарна 42 (3 пов), 65, 67, 69, 71, 73-83

Фортечна: 62-66

13 січня через плановий ремонт електрообладнання знеструмлення стануться в будинках, що знаходяться на вулицях:

Висотна: 1-23, 2-22

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Політехнічна: 3-11, 4-10

Учительська: 111-117, 112-122

14 січня запланований ще один блок відключень. Він триватиме з 10:00 до 16:00 на адресах, оприлюднених на офіційному сайті енергокомпанії:

Академіка Чабаненка (Радянська): 32, 34, 36

Військбуд: 100 (п.1-3), 101 (5 пов), 102 (п.1-3), 103 (п.1,2), 103 (п3), 98, 99

Гоголя: 67, 69, 71, 67а, 73-77, 79, 81, 83 (3 пов), 70

Дніпровська: 27, 29

Олександрівська: 50

15 числа світло частково вимикатимуть з 09:00 до 15:00 за визначеними адресами:

вул. Військбуд: 123(їдальня), 570.

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Містян просять заздалегідь подбати про заряджання приладів, підготувати резервне освітлення та врахувати графіки відключення світла на тиждень з 12 по 18 січня в Запоріжжі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: список вакансій, де платять понад 20 тисяч щомісяця.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області: кому чекати на домівку.