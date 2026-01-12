Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко оцінив намір Великої Британії розробити балістичні ракети для України і пояснив, про яку кількість і які терміни може йтися, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Британська газета Daily Mail, розповідає експерт, пише, що Велика Британія має намір передати Україні балістичні ракети великої дальності, здатні знищувати цілі на понад 300 миль, це близько 500 км. Ракети Nightfall, продовжує він, оснащені 200-кілограмовими боєголовками, які можна запускати одну за одною, досягаючи аж до москви, тож вони можуть стати цінним активом у боротьбі проти росії.

«Це хороша новина, але є питання. По-перше, кількість ракет. Британське Міноборони ледь не з нуля розробляє для України балістику. Зараз вони шукають британські компанії для проєктування та постачання перших тільки трьох випробувальних ракет за контрактом вартістю 9 млн фунтів стерлінгів. Таким чином одна ракета коштує близько 3 млн», – зауважує Олександр Мусієнко.

За словами експерта, така підтримка з боку Британії важлива, тому що у Білому домі – і Трамп, і Венс – із повагою ставляться до британської корони, вони загалом рахуються з думкою Сполученого Королівства.

«Що стосується балістичних ракет, то йдеться про передачу експериментальної серії. Як швидко буде налагоджене виробництво і як швидко ми їх отримаємо? Поки що не ясно. Але ясно, що щонайменше тисяча безпілотників різних типів, зокрема Octopus, дрони-перехоплювачі, Британія має намір виробляти і передавати Україні. Це хороша новина. Насправді добре, що є така підтримка, але ж ось така кількість і поки що невідомо, коли», – підсумовує Олександр Мусієнко.

