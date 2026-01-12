Графіки відключення світла в Одеській област на 13 січня вводяться через планові ремонтні роботи в регіоні.

В частині населених пунктів енергетики проводитимуть роботи, тому вводять графіки відключення світла в Одеській області на 13 січня, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі», передає Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада.

Графіки відключення світла в Одеській област на 13 січня вводяться через планові ремонтні роботи в регіоні. У зв’язку з виконанням профілактичних робіт буде відключення електроенергії з 08:00 до 18:00 в селах Коси, Коси-Слобідка, Любомирка, Олексіївка та Глибочок.

Крім цього, у межах Окнянської селищної територіальної громади також триватимуть вимкнення. Вони будуть діяти з 08:00 до 19:00 в таких населених пунктах:

село Чорна: вулиці Зелена, Лесі Українки, Молодіжна, Садова, Сонячна, Франка, Шевченка

село Маяки.

У зв’язку з виконанням технічних та профілактичних робіт буде тимчасово припинене електропостачання в населеному пункті Павлівка. Планове відключення електроенергії заплановане на 13 січня 2026 року з 08:00 до 17:00.

Також вводяться вимкнення в Біляївській громаді. Через це буде відключення електроенергії з 8 до 17 години (9 годин поспіль) у таких населених пунктах:

м. Біляївка

с. Мирне вулиці:

Новоселів

Сонячна

Центральна

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі» або в чат-ботах в Телеграм. Крім того, можна знайти інформацію на сайтах громад у регіонах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: де в січні будуть нові розцінки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: хто отримає зимову підтримку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Одеській області: чого не вистачає на ринку.