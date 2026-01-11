Варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла на тиждень з 12 по 18 січня в Полтавській області.

Графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 12 по 18 січня вводяться через планові роботи на електромережах та капітальні ремонти, пише Politeka.net.

Про це інформує Чорнухинська територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

Як зазначається у повідомленні, фахівці АТ «Полтаваобленерго» виконуватимуть технічні роботи на електромережах, що тимчасово вплине на стабільність електропостачання. Через це було складено графіки відключення світла в Полтавській області на тиждень з 12 по 18 січня.

12 січня з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту вводяться знеструмлення у таких населених пунктах:

с.Пологи вулиці:

Мисанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселівка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселівська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49).

село Мала Перещепина вулиці:

Велика (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружби (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клименка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

Ліва Каменна (б. 19),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодіжна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежності (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудівницька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

Шевченки (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкільна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32).

13 січня з 9 до 15 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) знеструмлять село Галяве на вулицях:

Горянська (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28),

Кутова (б. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17),

Лісна (б. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28),

пров.Польовий (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

пров.Садовий (б. 1, 2, 3),

Центральна (б. 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43).

Місцева влада та енергетики закликають жителів врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

