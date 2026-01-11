Енергетики попередили про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок, 12 січня 2026 року.

АТ "ДТЕК Одеські електромережі" застосовуватиме 12 січня 2026 року додаткові графіки відключення світла в регіоні, пише Politeka.

У звʼязку з проведенням профілактичних робіт в електромережах 12 січня графіки відключення світла зокрема діятимуть у межах Окнянської селищної громади в Одеській області. З 8:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці сіл:

Чорна (вул. Ярослава Мудрого, Зелена, Сонячна, Юрія Пласкаря);

Гавиноси (Вечірня, Водопровідна, Лугова, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова, Стара Водопровідна, Центральна, Шкільна);

Сагайдак (Вінницька);

Дігори (Озерна, Радісна).

У селі Григорівка Південнівської громади знеструмлення в понеділок відбудеться з 8 до 19 години для будинків по вулицях Дружби, Зелена, Куяльницька, Лісова, Прибережна, Сташека, повідомляє Politeka.

Також, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Одеській області 12 січня 2026 року торкнуться Чорноморської міської територіальної громади. В місті Чорноморськ із 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятимуть для деяких будинків по вулицях Горіхова, Лесі Українки, Місячна, Рибацька, Яблунева, Ялинкова, Шевченка.

Крім того, знеструмлення в понеділок з 8 до 17 години зачепить селище Буялик, а саме вулиці Андрія Дудника та Калинова.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.