Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області стала частиною урядової ініціативи, спрямованої на підтримку соціально вразливих громадян.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області передбачає одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для визначених категорій населення в межах державної програми «Зимова підтримка», повідомляє Politeka.

У 2025 році Кабінет міністрів ухвалив рішення повторити механізм підтримки, який застосовувався минулої зими, зосередивши увагу на громадянах, для яких холодний період традиційно є найбільш фінансово складним.

Розмір грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів в Одеській області залишився незмінним і становить 6,5 тис. грн на одну особу. Як уточнює уряд, кошти надаються разово та мають цільове призначення.

Це означає, що витратити їх можна виключно на придбання ліків та речей, необхідних у зимовий період. Такий підхід, за задумом ініціаторів програми, має дати людям можливість покрити базові потреби під час зростання витрат на опалення, лікування та теплий одяг.

Саме тому грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області розглядається як доповнення до вже існуючих соціальних виплат, а не як їх заміна.

Подавати заявки на отримання коштів дозволено ще з 20 листопада 2025 року. Право на звернення мають діти, над якими встановлено опіку чи піклування, неповнолітні з інвалідністю, що виховуються у сімейних формах, діти з малозабезпечених домогосподарств.

А також до списку отримувачів входять діти і особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Окремо у переліку визначені самотні літні люди.

Процедура оформлення передбачає два варіанти звернення. Перший полягає у особистому візиті до будь якого відділення Пенсійного фонду України. Другий варіант є дистанційним і реалізується через застосунок «Дія».

