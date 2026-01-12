Безкоштовне житло для ВПО в Києві надають до 1 року, але термін проживання може бути продовжений.

Внутрішньо переміщені особи мають право на безкоштовне житло для ВПО в Києві від держави або можуть самостійно шукати собі помешкання, пише Politeka.net.

Про це йдеться в поясненні пресслужби "Дія".

Внутрішньо переміщені особи та члени їхніх родин мають право на тимчасове безкоштовне житло за місцем фактичного проживання чи перебування. Нададуть помешкання із спеціального фонду житла. Такий фонд формують сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві надають до 1 року, але термін проживання може бути продовжений, якщо у вас не буде можливості знайти інше помешкання. У кожному випадку площа житла залежить від багатьох факторів, наприклад, кількості членів сім’ї. За постановою Кабінету Міністрів визначено, що на одну людину повинно припадати не менше 6 кв.м. житлового приміщення.

Першочергове право на забезпечення житлом з фонду мають:

Багатодітні сім’ї;

Сім’ї з дітьми;

Вагітні;

Люди, які втратили працездатність;

Пенсіонери, житло яких зруйнували або воно стало непридатним через збройну агресію рф.

Щоб отримати безкоштовне житло в Києві, станьте на облік громадян. Для постановки на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання, до виконавчих органів сільських, селищних або міських рад, а також до районних державних адміністрацій.

Після подання заяви на кожну внутрішньо переміщену особу або сім’ю відкривається окрема облікова справа, якій присвоюється індивідуальний номер.

Щоб бути включеним до списку громадян, які потребують житла, заяву слід подати до уповноваженого органу відповідної сільської, селищної чи міської ради або її структурного підрозділу.

Для розгляду заяви необхідно підготувати пакет документів. До нього входять копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також копія довідки внутрішньо переміщеної особи, якщо вона наявна. Крім того, потрібно надати копії документів, які підтверджують родинні зв’язки між заявником і всіма членами його сім’ї, зокрема свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, документи про встановлення опіки чи піклування.

Обов’язковою є також копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Окремо подаються копії документів, що підтверджують право на першочергове отримання будинку з відповідного фонду. Факт знищення або пошкодження будинку, внаслідок чого воно стало непридатним для проживання, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.

