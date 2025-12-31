Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити необхідні пристрої та спланувати справи з урахуванням графіка відключення світла на 1 січня в Чернігові.

Графік відключення світла на 1 січня в Чернігові оприлюднили енергетики напередодні новорічних свят, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають в Чернігівобленерго.

Планові роботи триватимуть з 10:00 до 16:00 та охоплять кілька районів міста.

Обмеження пов’язані з технічним обслуговуванням мереж. Фахівці попереджають: подача електроенергії буде припинена тимчасово, після завершення робіт живлення відновлять у повному обсязі.

У зазначений час без світла залишаться мешканці 2-го Зарічного провулка, будинки № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 51А, 53 та 55.

Також відключення заплановані на вулиці Горобиновій (№ 7–12, 14), Дьошина (будинки з № 1 по 46, включно з 1А, 15А та 16А), Зарічній (№ 3–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40) та Киїнській (№ 3–33, 37, 39).

Світла не буде на Куліша (№ 1, 3–6, 8, 11–14, 18), Малиновій (№ 2, 5, 7, 9), Мурахтовій (№ 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37), а також частково на Набережній (№ 2, 31, 33).

Планові роботи торкнуться Павлівської — будинки № 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 5/22, 13/39 та 23/46, Першої Набережної (№ 21, 41, 45, 45А, 47, 49), Полянської (№ 1–12, 14/5, 15, 17, 19, 21, 23, 25) і Солов’їної (№ 1–30 через один).

Окремо зазначено дачне товариство «Лелека», де відключення стосуватиметься ділянок № 15, 16, 17, 21, 26 та 27, а також будинку № 2 на Запрудній.

Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити необхідні пристрої та спланувати справи з урахуванням графіка відключення світла на 1 січня в Чернігові, щоб уникнути незручностей у святковий день.

