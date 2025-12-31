Графік відключення світла на 1 січня в Житомирській області зачепить низку підстанцій.

Житомирська область готується до графіка відключення світла на 1 січня, повідомляє Politeka.

Інформацію про це укураїнцям надають на сайті Житомиробленерго.

Роботи проходитимуть з 08:00 до 17:00, вони включають розчистку трас і перемикання на підстанціях.

Варто зауважити, що електроенергія тимчасово не подаватиметься за такими адресами в населених пунктах:

Гуйва:

Вулиця Армійська: 1, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 3, 3-б, 5, 5-а, 7, 12, 13а, 15, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 27, 37, 38, 39, 39-а, 41, 42, 43, 44, 45-а, 49, 49-а, 60

Вулиця Бердичівська: 62, 1А

Вул. Вишнева: 2, 11в, 12, 18, 21-а

Вул. Житомирська: 1, 11, 32, 37

Вул. Зелена: 1З, 7, 11, 12, 13, 17, 17-1, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 32б, 32д, 33, 33а, 33б, 33-в, 36, 36а

Вулиця Новогуйвінська: 4

Провулок Лісовий

Невизначені ділянки, зокрема КТП-894

Зарічани:

Вулиця Бориса Тена

Також графік відключення світла на 1 січня в Житомирській області зачепить низку підстанцій та трансформаторних пунктів, серед яких ТП-182, ТП-091, ТП-232, ТП-187, ТП-413, ТП-147, ТП-170, ТП-171, ТП-263, ТП-487, ТП-497, ТП-717, ТП-819, РП-1-Б, РП-90, ПС 35/10 Станишівка, ПС 35/10 ЛІЩИН, а також об’єкти КП ЖВУВКГ, ТОВ «Автогазсервіс МВС», СП «Факт-С», ПФ «Житомир-Вестагрегатресурс» та ЖДЕПОП.

Місцевих мешканців просять врахувати планові вимкнення при користуванні побутовими приладами та заздалегідь подбати про альтернативне джерело освітлення. Енергетики запевняють українців, що роботи завершаться вчасно, і електропостачання відновлять до кінця цього дня.

