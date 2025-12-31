Залізничники повідомляють про відновлення курсування приміських поїздів у напрямку Коростеня та новий графік руху поїздів в Житомирській області.

Новий графік руху поїздів в Житомирській області введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" на кількох важливих маршрутах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Залізничники повідомляють про відновлення курсування приміських поїздів у напрямку Коростеня наприкінці грудня. Рішення ухвалене з метою забезпечення стабільного транспортного сполучення та зручності пасажирів у передсвятковий період. Новий графік руху поїздів в Житомирській області зачепив кілька популярних експресів, які користуються попитом серед українців.

З 30 грудня приміський експрес №6617 відновив рух за повним маршрутом відповідно до чинного розкладу.

Крім того, з 31 грудня відновлено курсування низки приміських експресів на цьому напрямку.

Зокрема, знову вийдуть на маршрути експресів №6610 Коростень – Борщагівка, №6601 та №6607 Київ – Коростень, №6614 і №6626 Коростень – Київ, №6620 Коростень – Святошин, №6611 Борщагівка – Коростень, а також №6621 Святошин – Коростень.

У компанії зазначають, що відновлення рейсів дозволить покращити транспортне сполучення між столицею та Житомирською областю, а також забезпечити зручні пересадки для пасажирів, які користуються приміськими маршрутами.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти розклад та планувати поїздки з урахуванням тимчасових змін та нового графіку руху поїздів у Житомирській області. Повний перелік скасованих рейсів оприлюднено на офіційних ресурсах "Укрзалізниці". Актуальний розклад руху всіх приміських поїздів доступний на офіційному сайті регіональної філії залізниці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Житомирській області: як зростуть ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання вартості проїзду в Житомирській області: коли нові ціни вдарять по гаманцям українців.

Як повідомляла Politeka, Уроки війни для світу: Житомир став центром обговорення нових викликів у сфері прав людини.