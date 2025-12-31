За довгостроковим прогнозом погоди на січень в Харкові, більшість днів буде похмурими та прохолодними, проте це не всі сюрпризи сезону.

Прогноз погоди на січень в Харкові підготували синоптики та розкрили, які сюрпризи підготував для українців перший місяць 2026 року, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали інформацію з кількох сайтів з прогнозами синоптиків та з'ясували, чого чекати в другий місяць зими.

Прогноз погоди на січень в Харкові зробили синоптики та розкрили, що буде більш холодно, ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря стане нижчою за кліматичну норму, тоді як кількість опадів відповідатиме середнім багаторічним показникам.

За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря у січні становитиме близько –6,1 °C. Це приблизно на 1,5 градуса холодніше, ніж кліматична норма, розрахована за період 1991–2020 років, яка складає –4,6 °C.



Водночас місячна кількість опадів очікується на рівні 42 мм, що повністю відповідає кліматичній нормі для січня. Опади переважно випадатимуть у вигляді снігу та мокрого снігу, з можливими періодами ожеледиці. Загалом харків'ян очікує доволі одноманітна погода - січень 2026 не принесе ні хуртовин, ні аномальних снігопадів.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що цей січень буде особливо мінливим, оскільки українцям доведеться звикати до постійних температурних контрастів. Морозні ночі швидко поступатимуться відлигам, а стрімка зміна погодних умов створюватиме додаткові ризики як для водіїв, так і для пішоходів.

У другій декаді місяця можливе поступове зниження температури через надходження холодного повітря зі Скандинавії, однак сильних морозів синоптик не прогнозує.

За словами завідувачки відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух, середня температура повітря у січні може коливатись від 1-2 градусів тепла до 3 і більше морозу. Вона наголосила, що навіть якщо цей місяць буде з температурою нижче норми, то це не сильно вплине на середню протягом зими, яка очікується на 3-4 градуси вищою за стандарт.

