Дефіцит продуктів у Сумській області може спостерігатися на популярний товар через нестачу сировини, повідомляє Politeka.net.

Аналітики розкрили, з чим виникли проблеми.

Український ринок олійних культур завершив сезон збору соняшнику із суттєвим скороченням врожаю. Аграрії зібрали 9 мільйонів тонн соняшнику замість очікуваних 11 мільйонів тонн, що призвело до дефіциту сировини для підприємств переробної галузі. Така ситуація впливає не лише на внутрішній ринок, а й на міжнародні поставки продуктів переробки соняшнику.

Соняшникова олія може подорожчати ще на 10-15%. Причинами такого зростання аналітики називають масові блекаути та підвищення собівартості виробництва, що вже вплинуло на поведінку споживачів — частина українців почала скуповувати олію про запас, побоюючись дефіциту та цінового шоку.

Проте фермери також бачать іншу проблему — менший врожай сонячнику в 2025 році, який в свою чергу може призвести до дефіциту цього продукту (соняшникової олії) у Сумській області.

У той же час, з фермерами не згодні експерти олійної галузі. Вони заспокоюють: підстав для паніки щодо нестачі цього продукту немає. Україна виробляє приблизно 5,5 мільйонів тонн олії щорічно, тоді як внутрішнє споживання не перевищує 500 тисяч тонн.

Додатковим викликом для виробників залишаються блекаути: переробні підприємства потребують безперервного електропостачання, а зупинка виробництва є затратною та ризикованою.

Більшість заводів мають генератори для аварійних ситуацій, однак виробляти олію виключно на альтернативних джерелах енергії економічно невигідно. Попри це, основний тиск на ціну спричиняє саме вартість сировини, а не електроенергії.

На тлі зменшення врожаю та зростання попиту учасники ринку очікують, що ціни на продукти переробки соняшнику залишатимуться підвищеними. Ситуація може вплинути на експортну політику України та конкурентоспроможність українських виробників на світовій арені.

Джерело: agroweek.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: на ринку виникли труднощі, з якими товарами існують проблеми.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО в Сумській області: в який спосіб можна отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Сумській області: що змінилося для пасажирів.