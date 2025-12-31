Графік відключення світла на січень 2026 в Кропивницькому допоможе забезпечити стабільність мереж та безперебійне постачання електроенергії в наступні місяці.

Графік відключення світла на січень 2026 в Кропивницькому буде тривати переважно з 09:00 до 15:00, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Кіровоградобленерго.

Основні дати та адреси

5 січня без світла залишаться мешканці вулиць Арсенія Тарковського, Віктора Чміленка, Пашутінської, Тараса Карпи, Вокзальної, Ковалівського провулку, Олени Бур'янової, Поповича, Чигиринської та Преображенської.

6 січня планові роботи торкнуться Братиславської, Володимирської, Ігіта Гаспаряна, Кароля Шимановського, Миколи Левитського, Олени Журливої, Павла Сніцара, Степанова, Євгена Коновальця, Євгена Плужника, Куроп’ятникова та Фортечної.

7–9 числа відключення будуть проведені на вулицях Велика Перспективна, Степана Бандери, Пашутінська, Романа Майстерюка, Аксьонкіної, Гранітна, Курганна, Яновського, Героїв України та Незалежності.

12–15 числа електрики не буде на Закарпатській, Зимовому провулку, Карпатській, Липовому пров., Виноградному та Гайдамацькому провулках, Комунальній, Курінному провулку, Мінській, Підлісній, Талліннській, Холодноярській, Якима Лелеки, Барвистій, Вознесенській, Інгульській Набережній та Приморських провулках.

19–22 числа відключення охоплять Батарейну, Вокзальну, Габдрахманова, Громадівців пров., Івана Гончара провулок, Лавандову, Перегонівську, Сонячний пров., Євгена Маланюка, Марії Примаченко, Героїв Маріуполя, Віктора Чміленка, Андріївську, Глиняну, Цегельний пров., Державності, проспект Університетський та Олександрійське шосе.

23–28 числа роботи заплановані на Кільцеву, Миколи Леонтовича, Петра Григоренка, Повітрянофлотський пров., Сергія Сєнчева, Героїв України та Державності.

Енергетики радять підготувати запасні джерела світла та заряджені гаджети. Графік відключення світла на січень 2026 в Кропивницькому допоможе забезпечити стабільність мереж та безперебійне постачання електроенергії в наступні місяці.

