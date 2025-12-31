Графік відключення газу на січень 2026 у Житомирській області оприлюднили для мешканців, щоб вони мали змогу заздалегідь підготуватися до побутових незручностей.

Графік відключення газу на січень 2026 у Житомирській області передбачає тимчасове обмеження подачі блакитного палива для окремих будинків, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу на січень 2026 у Житомирській області торкнеться сіл Кварцитне та Дубовий Гай.

Незручності місцевим мешканцям доведеться терпіти через планові ремонтні роботи на газових мережах. Так, у селі Кварцитне роботи відбуватимуться з 5.01 по 13.01.

Зокрема, 5.01 без блакитного палива залишаться будинки на вул. Базарна, 9, 14 та 16; 6.01 – вул. Лісова, 1, 2, 3; 7 січня – вул. Лісова, 5 та 9; 8.01 – вул. Древлянська, 11, 14, 16; 9.01 – вул. Калинова, 15 та 19; 12.01 – вул. Михайла Грушевського, 1, 2, 7 та 9; 13.01 – вул. Привокзальна, 17, 21 та вул. Шевченка, 6.

Окрім цього, у селі Дубовий Гай тимчасові обмеження відбудуться з 14.01 по 16.01. 14.01 без блакитного палива залишаться будинки на вул. Молодіжна, 4, 5, 6; 15.01 – вул. Шевченка, 8 та 9; 16.01 – вул. Європейська, 3 та 9.

Такі обмеження пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт і спрямовані на безпечну експлуатацію систем газопостачання.

Місцева влада просить мешканців врахувати графік відключення газу на січень 2026 у Житомирській області при плануванні приготування свого побуту.

Цей план обмежень покликаний забезпечити безпечну експлуатацію мереж і дозволити своєчасно завершити всі ремонтні роботи на території регіону, щоб газопостачання відновлювалося без аварій та перебоїв.

