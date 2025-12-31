Додаткову інформацію про графік відключення світла на cічень 2026 в Полтавській області можна отримати на офіційній сторінці.

Графік відключення світла на січень 2026 в Полтавській області оприлюднили місцеві енергетики, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Омельницької громади.

Планові роботи зачеплять кілька населених пунктів Кременчуцького району.

1 січня світла не буде в селі Федоренки на вулиці Омельницькій з 7:00 до 19:00.

2 числа знеструмлення торкнеться сіл Варакути (вулиці Автозаводська та Нова), Демидівка (Весела, Садова, Української Перемоги), Ковалі (Польова), Найденівка (Червоної Рути), Радочини (Кременчуцька, Молодіжна, Набережна, Садова, Степова, Тупиковий, Червоної Калини), Щербухи (Степова), Яремівка (Садова), Гуньки (Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна.

А також: Луговий, Центральна, Козацька, Козача, Кам'яна), Запсілля (Молодіжна, Вишнева, Героїв України, Грузинська, Івана Котляревського, Кленова, Центральна, Тараса Шевченка, Шкільна) та Омельник (Вишнева, Героїв України, З.Космодем’янської, Камишанська, Козацька, Центральна, Поштова). Роботи заплановані з 8:00 до 20:00.

3 числа планові вимкнення відбудуться у Федоренках, Варакутах, Демидівці, Ковалях, Найденівці, Радочинах, Щербухах, Яремівці та Гуньках. Основні вулиці збігаються з 2 січня. Графік: 8:00–19:00.

4 числа відключення електрики торкнеться Федоренок, Варакут, Демидівки, Ковалів, Найденівки, Радочин, Щербух, Яремівки та Гуньок. Роботи триватимуть з 8:00 до 19:00, охоплюючи вулиці, які вже зазначалися у попередні дні.

Мешканцям радять завчасно підготувати запас світла, заряджати пристрої та планувати побутові справи без електроенергії. Додаткову інформацію про графік відключення світла на cічень 2026 в Полтавській області можна отримати на офіційній сторінці Омельницької громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання вартості проїзду в Полтаві: ціни різко зростуть, скільки тепер доведеться платити.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: як отримати зимову виплату.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: як отримати гарячі обіди.